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Ковалевка не планирует сдаваться. Колос сравнивает счет, а легионер забивает дебютный гол в Украине
Впереди ключевой отрезок игры
Фото: ФК Колос
На экваторе второй половины матча "хлеборобы" восстанавливают паритет. Джованни Боливар впервые отличился в УПЛ. Венесуэльский форвард проводит 8-й поединок и ранее уже дважды ассистировал в результативных атаках "Колоса".
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Напоминаем, что права на футболиста принадлежат "Альбасете". В прошлом сезоне нападающий сыграл 22 встречи в составе "Уэски" в рамках испанской Сегунды и Копа дель Рей.
На родине спортсмен выступал за "Депортиво" Ла-Гуайру. Также он пробовал свои силы в USL Чемпионшипе, где представлял "Лаудун".
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