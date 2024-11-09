Ковалевка не планирует сдаваться. Колос сравнивает счет, а легионер забивает дебютный гол в Украине

На экваторе второй половины матча "хлеборобы" восстанавливают паритет. Джованни Боливар впервые отличился в УПЛ. Венесуэльский форвард проводит 8-й поединок и ранее уже дважды ассистировал в результативных атаках "Колоса".

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Напоминаем, что права на футболиста принадлежат "Альбасете". В прошлом сезоне нападающий сыграл 22 встречи в составе "Уэски" в рамках испанской Сегунды и Копа дель Рей.

На родине спортсмен выступал за "Депортиво" Ла-Гуайру. Также он пробовал свои силы в USL Чемпионшипе, где представлял "Лаудун".