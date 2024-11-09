"В таких поединках решают детали, мелочи": легионер Полесья - о матче с Динамо

Бразильский полузащитник "Полесья" бразильский полузащитник Таллес Коста поделился ожиданиями от предстоящего матча 13-го тура УПЛ против "Динамо".

"Вспоминаю наш последний с ними матч. У нас тогда удалили игрока. А играть в меньшинстве против "Динамо" - как вы понимаете очень сложно. Сейчас с полным составом игра тоже будет тяжелой, но шансы на победу увеличатся. В прошлом туре мы играли с командой, которая в турнирной таблице - вторая. Теперь будем играть с лидером. В таких поединках решают детали, мелочи. В матче с "Александрией" мы имели моменты, но не забили. А они - забили. В поединке с "Динамо" выиграет тот, кто использует вот эти маленькие мелочи, которые имеют большое значение", - сказал Таллес Коста.