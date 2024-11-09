Шищенко: Мы не хотели давать пространство скоростным игрокам ЛНЗ. И я считаю, что мы справились великолепно

Главный тренер "Оболони" Сергей Шищенко прокомментировал победу своих подопечных над "ЛНЗ" (1:0) в 13-м туре УПЛ.

- Сложная игра была. Мы понимали, что "ЛНЗ" очень хорошо играет на мяче, очень агрессивно играет. Мы понимали, какие у них игроки в атакующей линии. Поэтому мы где-то планировали отдать инициативу. То, что вы видели в первом тайме, мы играли. Да и второй тайм более оборонительный, более организованный, потому что мы не хотели давать пространство скоростным игрокам "ЛНЗ". И я считаю, что мы справились прекрасно. Мы действительно действовали на контратаках и где-то это получалось очень классно, очень эффективно. Но и Женя Кучуренко сыграл очень здорово в двух моментах. А уже момент во втором тайме позволил нам выйти вперед. И я очень рад, что мы добыли эту победу и довели этот матч до победы.



- Олег Слободян забил третий гол в сезоне - он лучший бомбардир в команде...



- Каждый игрок атакующего плана - ему нужно забивать. И Олегу тоже действовать более агрессивно, где-то индивидуально. И он сегодня прекрасно действовал и без матча, и оказался там, где надо, когда забивал мяч. Поэтому для нас каждый игрок ценен, и я хочу, чтобы каждый игрок был агрессивным. Олег играет в линии атаки, поэтому для него такие вещи нормальны, чтобы забивать мячи.



- Нам всем показалось сегодня, что это больше тренерская победа из-за того, что счет мог быть 3-0 и 4-0. А вас самих удивила команда "ЛНЗ" из-за того, что мы неприятно удивлены?



- Больше, пожалуй, удивила моя команда, потому что она очень дисциплинированно сыграла. Мы понимали еще раз, как играет "ЛНЗ". Я знаю, как работает Караско. И я очень рад, что команда справилась с таким напором, потому что "ЛНЗ" очень хорошо владеет мячом, очень прекрасно двигается в пространство, очень прекрасно комбинирует. Это не моя победа, это победа ребят, победа команды, поэтому я очень доволен. Вы удивлены, я не удивлен, потому что я работаю со своей командой, я вижу, как они тренируются, как они двигаются вперед, как они прогрессируют. Уже тренер "ЛНЗ" будет разбираться, почему они так неэффективно сыграли сегодня, как хотелось бы им, как они планировали.



- Вопрос по замене Краснопира: как считаете, будет ли команда так зависима от форвардов? Или больше на капитанских, или таких морально-волевых будет команда забивать, какие у вас вариации в игре?



- Конечно, мы понимаем, что потеря Краснопира - это очень такая потеря значительная для нас, для клуба. Но у нас есть ребята, и молодые ребята, и Теслюк, и Бычек. Они сейчас играют не на своих позициях, но мы пробуем, и мы очень много работаем над тем, чтобы более агрессивно действовать в атаке, на тренировках. Конечно, не хватает Игоря, но это жизнь, он пошел дальше. Как мы будем работать уже на трансферном рынке зимой, мы увидим. Нам очень нужен форвард, но сейчас всем нужен качественный форвард, который будет забивать. Но мы понимаем наши меньшие финансовые возможности. Мы не покупаем игроков, у нас все украинцы играют, поэтому иностранных игроков брать очень тяжело. Нам очень трудно пригласить в команду игрока на тех условиях, которые у нас есть. Поэтому мы будем исходить уже из ситуации. Может, кого-то возьмем в аренду, чтобы он нам помог. Будем искать форварда. Сейчас все ищут форвардов, но их нет в Украине.



- С каким настроением и планами команда уходит на перерыв в чемпионате?



- Я по перерыве пообещал ребятам, если мы выиграем сегодня игру, то я дам четыре выходных дня. Я это и сделал. Мы будем отдыхать четыре дня, потом уже будем готовиться к "Кривбассу". У нас запланирован спарринг с "Черноморцем". Поэтому сейчас восстановимся, отдохнем и будем уже готовиться к следующему матчу.



- Вы говорили об аренде, возможно, аренде игроков. У вас в аренде играет сейчас черкасец Петр Стасюк. Какова роль его в команде, как он адаптировался в вашей команде?



- Петр очень замечательный игрок, очень замечательный парень. У нас очень замечательный коллектив, простые ребята, которые хотят двигаться вперед, побеждать. Я вижу, насколько он свой в коллективе, насколько быстрая адаптация у него прошла. Поэтому важна роль его в команде, потому что он очень такой креативный игрок, который очень техничный, очень мобильный. Я его знаю давно, он в аренде, но мы хотим, чтобы он был с нами, но уже покажет время, останется он в команде или нет.



- Возможно, Вы рассматриваете какие-то аренды из "Полесья"? Какие игроки вам интересны, которые сейчас не проходят?



- Мы думали об игроках из разных клубов, но я сейчас не могу сказать, с кем мы будем разговаривать. Потому что с "Полесьем" у меня был разговор, но конкретики пока никакой не было, поэтому сейчас ничего говорить об этом я не могу. Мы пока что не ведем таких конкретных разговоров с клубами, для того, чтобы арендовать кого-то из игроков. Мы решим, кого нам нужно брать в аренду. Нам нужны нападающие, вингеры, инсайд. Мы будем искать, кто захочет играть в "Оболони". Многое зависит от игроков, которые не играют в своих клубах. Есть у них желание играть в "Оболони" или нет, это тоже очень важно. Поэтому пока что что-то говорить об арендованных игроках я пока что не могу. В планах есть это, а как будет, пока не могу сказать.