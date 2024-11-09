Ковалевка заслуживала победу, но подвела реализация. Колос – Кривбасс 1:1. Обзор матча и видео голов

"Хлеборобы" расписали домашнюю ничью с бронзовым призером УПЛ. Подопечные Поздеева нанесли 15 ударов, но в десяти случаях мяч пролетел мимо ворот. Еще в четырех эпизодах гостей спас кипер Андрей Клищук. Криворожский коллектив всего дважды попал в створ.

Клуб из Киевской области набирает 13 очков и поднимается на 10-ю строчку. 22 ноября команда поедет во Львов в "Карпаты". "Бело-красно-черные" замыкают топ-5 (19 баллов). Через 2 недели команда будет играть в столице против "Оболони".

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Смотрите обзор матча 13-го тура УПЛ

Ковалевка. Стадион "Колос"

Колос – Кривбасс 1:1

Голы: Боливар, 64 – Твердохлеб, 47