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Ковалевка заслуживала победу, но подвела реализация. Колос – Кривбасс 1:1. Обзор матча и видео голов
Хозяева выглядели более убедительно в атаке
Фото - Колос
"Хлеборобы" расписали домашнюю ничью с бронзовым призером УПЛ. Подопечные Поздеева нанесли 15 ударов, но в десяти случаях мяч пролетел мимо ворот. Еще в четырех эпизодах гостей спас кипер Андрей Клищук. Криворожский коллектив всего дважды попал в створ.
Клуб из Киевской области набирает 13 очков и поднимается на 10-ю строчку. 22 ноября команда поедет во Львов в "Карпаты". "Бело-красно-черные" замыкают топ-5 (19 баллов). Через 2 недели команда будет играть в столице против "Оболони".
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Смотрите обзор матча 13-го тура УПЛ
Ковалевка. Стадион "Колос"
Голы: Боливар, 64 – Твердохлеб, 47
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