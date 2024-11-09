"Думаю, мы хорошо играли": Очеретько - после 0:3 от Александрии

Полузащитник "Карпат" Олег Очеретько прокомментировал поражение от "Александрии" (0:3) в 13-м туре УПЛ.

- Думаю, мы хорошо играли. Несмотря на пропущенный мяч, мы прессинговали очень хорошо, закрывали центр поля, как они любят играть. Мне кажется, если бы не те ошибки, не 11-метровые и не контратака с этим штрафным, могли хорошо сыграть с ними.

- Собственно, эти 2 пенальти - что привело к этим моментам?

- Это решение арбитра. Он говорит сразу, что это пенальти. Это не мне решать, что там было или будет, я не знаю.

- За счет чего "Александрия" сегодня победила?

- В таких матчах решают только такие микромоменты, когда ты должен вступать в борьбу, выгрызать мяч и не терять. Есть в игре один момент - и ты должен его реализовать, чтобы игра была под твоим контролем.

- Когда Владислав Лупашко зашел к вам в раздевалку, что он вам сказал? Он вас поддержал?

- Да, поддержал, сказал, что мы очень хорошо сыграли в прессинге, что они очень сильно ошибались, сказал, что все остальные команды не могли так прессинговать, как мы, и похвалил нас.