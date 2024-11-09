Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Думаю, мы хорошо играли": Очеретько - после 0:3 от Александрии
Но счет говорит о другом
Фото: Карпати
Полузащитник "Карпат" Олег Очеретько прокомментировал поражение от "Александрии" (0:3) в 13-м туре УПЛ.
- Думаю, мы хорошо играли. Несмотря на пропущенный мяч, мы прессинговали очень хорошо, закрывали центр поля, как они любят играть. Мне кажется, если бы не те ошибки, не 11-метровые и не контратака с этим штрафным, могли хорошо сыграть с ними.
- Собственно, эти 2 пенальти - что привело к этим моментам?
- Это решение арбитра. Он говорит сразу, что это пенальти. Это не мне решать, что там было или будет, я не знаю.
- За счет чего "Александрия" сегодня победила?
- В таких матчах решают только такие микромоменты, когда ты должен вступать в борьбу, выгрызать мяч и не терять. Есть в игре один момент - и ты должен его реализовать, чтобы игра была под твоим контролем.
- Когда Владислав Лупашко зашел к вам в раздевалку, что он вам сказал? Он вас поддержал?
- Да, поддержал, сказал, что мы очень хорошо сыграли в прессинге, что они очень сильно ошибались, сказал, что все остальные команды не могли так прессинговать, как мы, и похвалил нас.
Популярное сейчас
- Александрия лидирует, Оболонь впервые побеждает на выезде. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
- Умер Вячеслав Узелков, экс-чемпион мира в полутяжелом весе
- Президент WBC Украина рассказал о донатах Ломаченко на ВСУ
- Маркевич назвал главную команду-разочарование УПЛ октября
- Журналист назвал причину развода Андрея Пятова со своей женой
- "Новая звезда украинского шансона." Поворознюк стал продюсером украинской певицы. ВИДЕО