Стало известно о 2 спаррингах, которые проведут между собой клубы УПЛ во время международной паузы

Большинство команд УПЛ, традиционно, заполнят ближайшую международную паузу контрольными матчами. Напомним, что на следующей неделе сборные будут выступать в Лиге наций.

По информации Sport.ua, "Левый Берег" поспаррингуется с "Полесьем". Игра должна состояться 17-го ноября.

Также известно, что запланирована контрольная игра между "Оболонью" и "Черноморцем". Об этом рассказал главный тренер киевлян Сергей Шищенко после победы над "ЛНЗ" (1:0) в 13-м туре УПЛ. Дата встречи пока неизвестна.