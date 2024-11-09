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Стало известно о 2 спаррингах, которые проведут между собой клубы УПЛ во время международной паузы
Почти матчи чемпионата
Фото: Аліна Єрофеєва / UA-Футбол
Большинство команд УПЛ, традиционно, заполнят ближайшую международную паузу контрольными матчами. Напомним, что на следующей неделе сборные будут выступать в Лиге наций.
По информации Sport.ua, "Левый Берег" поспаррингуется с "Полесьем". Игра должна состояться 17-го ноября.
Также известно, что запланирована контрольная игра между "Оболонью" и "Черноморцем". Об этом рассказал главный тренер киевлян Сергей Шищенко после победы над "ЛНЗ" (1:0) в 13-м туре УПЛ. Дата встречи пока неизвестна.
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