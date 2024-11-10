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Вернидуб: Игра была равная, было немного моментов. Кривбасс потерял 2 балла
Наставник бело-красно-черных – о встрече 13-го тура
Фото: ФК Кривбас / Автор невідомий
Главный тренер криворожского "Кривбасса" Юрий Вернидуб прокомментировал выездную ничью против "Колоса" (1:1).
"Рассчитывал на Ноа, но он не очень хорошо вошел в игру, поэтому мы сделали замену. Игра была равная. Как у нас, так и у "Колоса" было немного моментов. Единственное, что мы забили сразу в начале второго тайма. Если бы мы не пропустили гол, выиграли. Считаю, "Кривбасс" потерял два балла.
Мы дали сыграть первый тайм Аморозо, у него не все хорошо получалось, пришлось его заменить. Егор очень хорошо вышел и сразу забил. У Сосы был момент. Главное, что игра закончилась без травм. Сейчас будет перерыв в чемпионате, мы сядем с тренерским штабом и проанализируем игру".
“Задерака почувствовал боль в ноге, поэтому я хотел раньше сделать эту замену, но он молодец. Сказал, что тайм доиграет. В принципе, я очень благодарен ему, он очень большой объем работы сделал, хотя играл один тайм. Поэтому к этому человеку у меня претензий никогда не будет. Он профессионал.
[Об ошибке кипера, которая привела к голу] Я посчитал, таких похожих мячей мы пропустили где-то пять. Будем анализировать, разбирать эти ошибки, чтобы больше не допускали подобных моментов. Я считаю, что можно было на угловой этот мяч перевести и ничего бы не было”, – заявил тренер.
24 ноября команда будет играть в столице против "Оболони".
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