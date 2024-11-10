Вернидуб: Игра была равная, было немного моментов. Кривбасс потерял 2 балла

Главный тренер криворожского "Кривбасса" Юрий Вернидуб прокомментировал выездную ничью против "Колоса" (1:1).

"Рассчитывал на Ноа, но он не очень хорошо вошел в игру, поэтому мы сделали замену. Игра была равная. Как у нас, так и у "Колоса" было немного моментов. Единственное, что мы забили сразу в начале второго тайма. Если бы мы не пропустили гол, выиграли. Считаю, "Кривбасс" потерял два балла.

Мы дали сыграть первый тайм Аморозо, у него не все хорошо получалось, пришлось его заменить. Егор очень хорошо вышел и сразу забил. У Сосы был момент. Главное, что игра закончилась без травм. Сейчас будет перерыв в чемпионате, мы сядем с тренерским штабом и проанализируем игру".