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Поздеев: Пытались быть агрессивными. Мне понравилась игра. Президент нас поблагодарил
Наставник Ковалевки выступил на флеш-интервью в эфире УПЛ ТБ
Фото: ФК Колос
Главный тренер "Колоса" Александр Поздеев прокомментировал домашнюю ничью против криворожского "Кривбасса" (1:1).
“Интересная игра была. Конструктивно с нашей стороны. Пытались быть агрессивными и много поработали. Президент нас поблагодарил. Мы тренируемся. Давление на голкипера, ворота, защиту соперника… Это нужно. И у нас есть проблемы с реализацией, это было и в предыдущих играх. Мне понравилась игра. К сожалению, она не выигрышная.
Наконец-то Боливар забил. Надеемся, что у него пойдет лучше, потому что на тренировках хорошо все выполняет, забивает голы. Где-то психология другая в официальных матчах, а также ответственность".
“Козик – универсальный солдат. Классно, когда есть такие футболисты, которые могут сыграть на многих позициях. С точки зрения обороны – доволен. Мы подарили первый гол, из глубины вбегал футболист. Легко пропустили. А так пытались дожать соперника и не проигрывать борьбу. Их форвард хорошо борется за мяч и "Кривбасс" много через него пытался играть.
[О тройной замене на 82-й минуте] Хотели, чтобы давление было постоянное на защиту, голкипера, чтобы свежие игроки открывались в пространство. У нас много людей, мы на всех рассчитываем, поэтому хотели и темп держать дальше, и пытаться дать качество”, – заявил тренер.
22 ноября "хлеборобы" будут играть во Львове с "Карпатами".
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