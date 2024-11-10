Поздеев: Пытались быть агрессивными. Мне понравилась игра. Президент нас поблагодарил

Главный тренер "Колоса" Александр Поздеев прокомментировал домашнюю ничью против криворожского "Кривбасса" (1:1).

“Интересная игра была. Конструктивно с нашей стороны. Пытались быть агрессивными и много поработали. Президент нас поблагодарил. Мы тренируемся. Давление на голкипера, ворота, защиту соперника… Это нужно. И у нас есть проблемы с реализацией, это было и в предыдущих играх. Мне понравилась игра. К сожалению, она не выигрышная.

Наконец-то Боливар забил. Надеемся, что у него пойдет лучше, потому что на тренировках хорошо все выполняет, забивает голы. Где-то психология другая в официальных матчах, а также ответственность".