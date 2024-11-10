Верес – Рух. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Казалось бы, что "Рух" и "Верес" находятся в разных сторонах турнирной таблицы и решают разные задачи на сезон, но стоит отметить, что львовяне не побеждают уже долгое время и находятся в кризисе, а их соперники наоборот, набирают очки и наконец подтянулись с низов таблицы.

От этого противостояние между ними все больше интригует, поэтому увидим, удастся ли хозяевам внезапно догнать "Рух" по потерянным очкам.

Стартовый свисток прозвучит в 13:00 по киевскому времени в воскресенье, 10 ноября.

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3.50 3.25 2.24 Узнать больше

Украинская Премьер-лига. 13-й тур.

10 ноября. 13:00. Ровно. "Авангард"

Главный судья: Александр Омельченко (Славянск)

Трансляция: УПЛ ТВ

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