  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Верес – Рух. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Верес – Рух. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига

Команды, находящиеся в разных формах

Верес – Рух. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото: #FCVR57

Новина українською

Казалось бы, что "Рух" и "Верес" находятся в разных сторонах турнирной таблицы и решают разные задачи на сезон, но стоит отметить, что львовяне не побеждают уже долгое время и находятся в кризисе, а их соперники наоборот, набирают очки и наконец подтянулись с низов таблицы.

От этого противостояние между ними все больше интригует, поэтому увидим, удастся ли хозяевам внезапно догнать "Рух" по потерянным очкам.

Стартовый свисток прозвучит в 13:00 по киевскому времени в воскресенье, 10 ноября.

Favbet
3.50
3.25
2.24
Узнать больше

Украинская Премьер-лига. 13-й тур.

10 ноября. 13:00. Ровно. "Авангард"

Главный судья: Александр Омельченко (Славянск)

Трансляция: УПЛ ТВ

Для просмотра нужно пройти по ссылке и зарегистрироваться. Трансляция доступна по подписке

Видеотрансляция матча доступна по ссылке >>>

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

По теме
yellow-arrow
Тренер Колоса: С точки зрения обороны - довольны
yellow-arrow
Поздеев: Пытались быть агрессивными. Мне понравилась игра. Президент нас поблагодарил
yellow-arrow
Вернидуб: Игра была равная, было немного моментов. Кривбасс потерял 2 балла
чемпионат Украины Верес (Ровно) УПЛ Рух (Львов) Украинская Премьер-лига смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости