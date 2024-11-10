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Верес – Рух. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
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Фото: #FCVR57
Казалось бы, что "Рух" и "Верес" находятся в разных сторонах турнирной таблицы и решают разные задачи на сезон, но стоит отметить, что львовяне не побеждают уже долгое время и находятся в кризисе, а их соперники наоборот, набирают очки и наконец подтянулись с низов таблицы.
От этого противостояние между ними все больше интригует, поэтому увидим, удастся ли хозяевам внезапно догнать "Рух" по потерянным очкам.
Стартовый свисток прозвучит в 13:00 по киевскому времени в воскресенье, 10 ноября.
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Украинская Премьер-лига. 13-й тур.
10 ноября. 13:00. Ровно. "Авангард"
Главный судья: Александр Омельченко (Славянск)
Трансляция: УПЛ ТВ
Для просмотра нужно пройти по ссылке и зарегистрироваться. Трансляция доступна по подписке
Видеотрансляция матча доступна по ссылке >>>
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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