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Тренер Колоса: С точки зрения обороны - довольны
Команда пыталась быть агрессивной
Фото: ФК Колос
Вчера состоялась игра между "Колосом" и "Кривбассом", завершившейся со счетом 1:1.
Главный тренер "Колоса" Александр Поздеев прокомментировал домашнюю ничью:
Интересная игра была. Конструктивная вроде бы с нашей стороны. Мы были агрессивны, старались быть агрессивными и много поработали. Президент нас поблагодарил.
Мы увидели, что "Колос" очень плодотворно поработал: были разные комбинации. Вы просили команду бить издали? Ведь таких ударов было много.
Мы тренируемся. Конечно, агрессия - это давление на голкипера, на ворота, на защиту соперника. Оно нужно. И у нас есть проблемы с реализацией, это было и в предыдущих играх. Сейчас - не знаю. Мне с первого взгляда понравилась игра. К сожалению, она не выигрышная, но интересная.
Боливар порадовал, ведь забил, и в первом тайме у него была куча эпизодов для гола?
Наконец-то он забил. Надеемся, что у него в дальнейшем пойдет лучше, потому что, опять же, он на тренировках хорошо все выполняет, забивает голы. Где-то немного психология другая в официальных матчах, а также другая ответственность. Мы довольны, что он забил и надеемся, что будет только больше голов от него в дальнейшем.
Действиями защиты насколько довольны? Козик играет на обоих флангах...
Да, Эдик - универсальный такой солдат. Классно, когда есть такие футболист, которые могут сыграть на многих позициях. С точки зрения обороны - довольны. Мы подарили первый гол, там из глубины вбегал футболист, который нам забил. Подарили гол, легко пропустили. А так в целом пытались дожать соперника, старались не проигрывать борьбу. Соперник хороший, их форвард хорошо борется за мяч, и "Кривбасс" много через него пытался играть. Поэтому в целом мы довольны действиями обороны.
Где-то за десять минут до окончания поединка вы сделали тройную замену. Как хотели перевернуть игру?
Мы хотели немного, чтобы давление было постоянное на защиту, на голкипера и, чтобы свежие игроки, открывались в пространство. У нас много людей, мы на всех рассчитываем, поэтому хотели и темп держать дальше, и пытаться качество дать.
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