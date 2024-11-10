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Бурбас объяснил почему 5 игроков Ингульца перевели до юношеской U-19
Кто попал под горячую руку
Фото: Аліна Єрофеєва, UA-Футбол
Руководство "Ингульца" перевело 5 игроков из основной команды в юношескую U-19, а именно: Артем Ситало, Артем Козак, Сергей Петько, Юрий Козыренко и Максим Мельничук. Игорь Бурбас рассказал, что именно повлекло такие кадровые изменения.
"Кадровая революция в "Ингульце" напрашивалась давно. Еще с начала сентября, когда клуб был на пороге снятия с УПЛ.
Насколько мне известно, тогда некоторые игроки уже собирали вещи и звонили агентам в поисках новых команд. И это, находясь на контрактах. А еще портили микроклимат внутри, выражая недовольство условиями подготовки и логистики.
Владелец "Ингульца" подчеркнул, что кредит доверия к тренеру чрезвычайно велик, несмотря на отсутствие нужного результата", — сообщил Бурбас.
Напомним, что "Ингулец" занимает последнее место в турнирной таблице УПЛ.
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