Бурбас объяснил почему 5 игроков Ингульца перевели до юношеской U-19

Руководство "Ингульца" перевело 5 игроков из основной команды в юношескую U-19, а именно: Артем Ситало, Артем Козак, Сергей Петько, Юрий Козыренко и Максим Мельничук. Игорь Бурбас рассказал, что именно повлекло такие кадровые изменения.

"Кадровая революция в "Ингульце" напрашивалась давно. Еще с начала сентября, когда клуб был на пороге снятия с УПЛ.

Насколько мне известно, тогда некоторые игроки уже собирали вещи и звонили агентам в поисках новых команд. И это, находясь на контрактах. А еще портили микроклимат внутри, выражая недовольство условиями подготовки и логистики.

Владелец "Ингульца" подчеркнул, что кредит доверия к тренеру чрезвычайно велик, несмотря на отсутствие нужного результата", — сообщил Бурбас.