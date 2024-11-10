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Журналист объяснил, почему пятерых гроков Ингульца перевели до юношеской U-19

Премьер-лига
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Кто попал под горячую руку

Журналист объяснил, почему пятерых гроков Ингульца перевели до юношеской U-19

Фото: Аліна Єрофеєва, UA-Футбол

Новина українською

Руководство "Ингульца" перевело 5 игроков из основной команды в юношескую U-19, а именно: Артем Ситало, Артем Козак, Сергей Петько, Юрий Козыренко и Максим Мельничук. Игорь Бурбас рассказал, что именно повлекло такие кадровые изменения.

"Кадровая революция в "Ингульце" напрашивалась давно. Еще с начала сентября, когда клуб был на пороге снятия с УПЛ.

Насколько мне известно, тогда некоторые игроки уже собирали вещи и звонили агентам в поисках новых команд. И это, находясь на контрактах. А еще портили микроклимат внутри, выражая недовольство условиями подготовки и логистики.

Владелец "Ингульца" подчеркнул, что кредит доверия к тренеру чрезвычайно велик, несмотря на отсутствие нужного результата", — сообщил Бурбас.

Напомним, что "Ингулец" занимает последнее место в турнирной таблице УПЛ.

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Источник:
footboom
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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