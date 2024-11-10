Лупашко – о поражении от Александрии: Результат не соответствует тому, что происходило на поле

"Карпаты" уступили "Александрии" со счетом 0:3 в 13 туре Украинской Премьер-лиги.

Главный тренер львовской команды Владислав Лупашко прокомментировал матч.

Результат не соответствует тому, что происходило на поле. Всегда тяжело, когда ты сдерживаешь соперника. Не в том, что ты сидишь в своей штрафной, а высоко давишь. Против команды, которая любит, когда ее прессингуют, у нее есть построенные механизмы, через которые она выходит. Когда ты это убираешь и создаешь им проблемы, высоко забирая мяч... Потом ты получаешь гол со штрафного, хорошее исполнение. Однако, когда ты пропускаешь три гола и это два пенальти и штрафной, то это трудно принять. Впоследствии мы раскрылись, появились моменты у "Александрии". Они большими силами выходили в атаку, но в целом счет не соответствует тому, что происходило на поле. "Александрия" - хорошо организованная команда, как на мяче, так и без него. Нам было очень интересно с ними сыграть в нашей стилистике. Если мы смотрим в будущее, то эта игра дала нам много информации: и тренерам, и игрокам, и руководству. Я уверен в этом.

Почему Стенио и Бруниньо не вышли сегодня в стартовом составе?

Бруниньо имел повреждение. Он пропустил матч с "Левым Берегом". Стенио в прошлом матче выходил на замену. Это было наше решение. Мы хотели интенсивно прессинговать в этом поединке. Ян Костенко хорошо выглядел на этой неделе на тренировках и он заслужил место в стартовом составе, но... Нам не хватило качества в завершающей фазе, чтобы превратить то количество моментов, где мы качественно работали в прессинге, поэтому мы должны были эти возможности превращать в большую опасность, из которой и рождаются голы. Второй гол "Александрии" - не было нацеленной передачи, но игрок "Александрии" превратил это в пенальти. Я не знаю, был ли там пенальти. Я не видел этого эпизода. Мы должны быть более качественными в завершающей фазе, в третьей зоне. Должны выжимать больше качества. С такими соперниками, когда равная игра, решают моменты и личности.