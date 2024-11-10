  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Верес – Рух: стартовые составы на матч
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Верес – Рух: стартовые составы на матч

Премьер-лига

Встреча команд из соседних областей

Верес – Рух: стартовые составы на матч

фото - Ендрю Тодос (Zorya Londonsk)

Новина українською

В поединке 13 тура УПЛ "Верес" в Ровно сыграет против "Руха". Главные тренеры команд выбрали стартовые составы на этот матч.

  • "Верес": Кожухарь – Протасевич, Гончаренко, Вовченко, Шевченко – Луан, Яго, Клец, Дахновский – Степанюк, Гайдучик.
  • Запасные хозяев: Ющышин, Когут, Мельник, Д. Чечер, Данников, Кучеров, Баран, Нонго, Годя, Мрвальевич, Петров.
  • "Рух": Ледвий – Сыч, Слюбик, Холод, Роман – Пидгурский – Карабин, Федор, Пастух, Квасница – Климчук.
  • Запасные гостей: Герета, Товарницкий, Михальчук, Притула, Плюман, Краснопир, Клайвер, Рунич.
Читайте такжеВерес - Рух. Анонс и прогноз матча УПЛ на 10.11.2024

Перед встречей "Верес" занимает 12 место в турнирной таблице, а "Рух" идет восьмым. У команд 12 и 15 очков соответственно.

Старт поединка в Ровно запланирован на 13:00. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию противостояния.

По теме
yellow-arrow
Ровенчане могут догнать львовян. Верес - Рух. Текстовая трансляция матча УПЛ
yellow-arrow
Лупашко – о поражении от Александрии: Результат не соответствует тому, что происходило на поле
yellow-arrow
Бурбас объяснил почему 5 игроков Ингульца перевели до юношеской U-19
Верес (Ровно) Рух (Львов)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
УПЛ
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости