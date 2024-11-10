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Верес – Рух: стартовые составы на матч
Встреча команд из соседних областей
фото - Ендрю Тодос (Zorya Londonsk)
В поединке 13 тура УПЛ "Верес" в Ровно сыграет против "Руха". Главные тренеры команд выбрали стартовые составы на этот матч.
- "Верес": Кожухарь – Протасевич, Гончаренко, Вовченко, Шевченко – Луан, Яго, Клец, Дахновский – Степанюк, Гайдучик.
- Запасные хозяев: Ющышин, Когут, Мельник, Д. Чечер, Данников, Кучеров, Баран, Нонго, Годя, Мрвальевич, Петров.
- "Рух": Ледвий – Сыч, Слюбик, Холод, Роман – Пидгурский – Карабин, Федор, Пастух, Квасница – Климчук.
- Запасные гостей: Герета, Товарницкий, Михальчук, Притула, Плюман, Краснопир, Клайвер, Рунич.
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Перед встречей "Верес" занимает 12 место в турнирной таблице, а "Рух" идет восьмым. У команд 12 и 15 очков соответственно.
Старт поединка в Ровно запланирован на 13:00. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию противостояния.
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Источник:УПЛ
Опубликовал: Максим Кучер
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