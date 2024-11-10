Верес – Рух: стартовые составы на матч

В поединке 13 тура УПЛ "Верес" в Ровно сыграет против "Руха". Главные тренеры команд выбрали стартовые составы на этот матч.

"Верес": Кожухарь – Протасевич, Гончаренко, Вовченко, Шевченко – Луан, Яго, Клец, Дахновский – Степанюк, Гайдучик.

Кожухарь – Протасевич, Гончаренко, Вовченко, Шевченко – Луан, Яго, Клец, Дахновский – Степанюк, Гайдучик. Запасные хозяев: Ющышин, Когут, Мельник, Д. Чечер, Данников, Кучеров, Баран, Нонго, Годя, Мрвальевич, Петров.

"Рух": Ледвий – Сыч, Слюбик, Холод, Роман – Пидгурский – Карабин, Федор, Пастух, Квасница – Климчук.

Ледвий – Сыч, Слюбик, Холод, Роман – Пидгурский – Карабин, Федор, Пастух, Квасница – Климчук. Запасные гостей: Герета, Товарницкий, Михальчук, Притула, Плюман, Краснопир, Клайвер, Рунич.

Перед встречей "Верес" занимает 12 место в турнирной таблице, а "Рух" идет восьмым. У команд 12 и 15 очков соответственно.

Старт поединка в Ровно запланирован на 13:00. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию противостояния.