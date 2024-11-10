Серии продолжаются. УПЛ. 13 тур. Верес - Рух 2:0

"Рух", который не выигрывал в чемпионате с 30 августа, приехал в гости к "Вересу", который наоборот, уже 6 матчей в УПЛ идет без поражений. И хоть ровенчане в основном играют вничью, команда Шандрука несколько отдалилась от опасной зоны и подбирается к середине таблицу, куда ровенчане сползают после удачного старта.

Главные проблемы тренеров перед матчем были в обороне.

На правый фланг обороны у "Вереса" вышел 19-летний Протасевич, а пару номинальных форвардов составили Гайдучек и Степанюк, в то время как Мрвальевич сел в запас.

В центре обороны в пару к Холоду вышел Слюбик, для которого это был первый матч в сезоне. Также Краснопир, который не забивал уже 4 матча, сел на лавку, а на острие вышел Климчук.

Начали команды матч активно – уже на 3-й минуте Квасница, реагируя на дальний заброс, вырубил в грудь ногой кипера "Вереса" Кожухаря, за что и получил желтую.

Впрочем, это был лишь эпизод, так как дальше активничал уже "Верес". Ровенчане не стеснялись включать высокий прессинг, который вскоре принес свои плоды. Уже на 6-й минуте Пидгурский после паса Ледвия попал под прессинг Яго, потерял мяч, круглый отскачил к Дахновскому, ну а Виталий, немного протянув, идеально пробил обводящим метров с 16-ти, пока кипер "Руха" еще не успел нормально вернуться в рамку.

Дальше – больше. Защита "Руха" продолжала чудить, и Дахновский после разрезного паса и выхода один на один должен был делать дубль, но перекинул не только Ледвия, но и ворота.

22 минута – и все-таки "Верес" забил свой второй гол! Контра ровенчан - Вовченко выбил на фланг, где Степанюк пяткой!!! продлил на Дахновского, тот катнул поперек на Луана, который из под защитника пробил идеально! Идеальна атака хозяев, и счет 2:0.

Лишь в концовке тайма "Верес" несколько сбавил обороты, "Рух" стал искать подходы к чужим воротам, но кроме как подходами эти пару ударов назвать было нельзя.

На второй тайм "Верес" вышел играть от обороны, в чем и преуспел. Ровенчане отдали инициативу, "Рух" владел мячом, но снова выжать из этого ничего не мог. За весь второй тайм у львовян запомнился разве что удар головой Пастуха, который можно назвать опасным. На этом и все. Не помогли и замены от Пономарева со свежими Руничем, Коаснопиром и Клайвером.

"Верес" дооборонялся, дотерпел, и празднует заслуженную победу, при этом ровенчане продлили свою безпроигрышную серию и по дополнительным показателям обошли в таблице "Рух".

Ну а "Рух"… "Рух" также продлил свою серию, но безвыигрышную. Пономарев перед матчем говорил, чтов команде все хорошо и тренер не испытывает давления. После очередного поражения эти слова все больше вызывают вопросы…

13-й тур УПЛ, сезон 2024/25

10 ноября, Ровно, стадион "Авангард"

Судья: Александр Омельченко

"Верес" (Ровно) – "Рух" (Львов) 2:0

Голы: Дахновский (6), Луан (22)

Предупреждения: Яго - Квасница, Слюбик, Федор

"Верес": Кожухарь, Протасевич, Гончаренко, Вовченко, Шевченко, Яго (Кучеров, 80), Клец (Баран, 90+4), Луан, Дахновский (Годя, 75), Гайдучик (Мрвальевич, 75), Степанюк

"Рух": Ледвий, Слюбик, Холод, Роман, Сыч, Пидгурский (Притула, 68), Пастух, Федор, Квасница (Рунич, 68), Карабин (Клайвер, 60), Климчук (Краснопир, 60)