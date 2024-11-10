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Ковалец: Психологическое состояние футболистов Динамо сейчас может быть не лучшим

Премьер-лига

Считает, что для Динамо приоритетом должно быть УПЛ, а не еврокубки

Ковалец: Психологическое состояние футболистов Динамо сейчас может быть не лучшим

Фото: ФК Поділля

Новина українською

Сегодня в 18:00 пройдет матч 13-го тура "Динамо" - "Полесье".

Экс-игрок киевской команды, а ныне главный тренер "Подолья" Сергей Ковалец поделился своими мыслями о грядущей игре.

В воскресенье "Динамо" ждет важная игра с житомирским "Полесьем". Как вы думаете, как будет настраивать Александр Шовковский подопечных на этот поединок? Предполагается ли ротация?

Вспоминаете матч с "Ромой", когда была большая ротация? Он проходил перед украинским классико – поединком динамовцев с "Шахтером". Понятно, что Шовковский тогда больше думал об игре с горняками, делая ставку именно на нее. Но и в том матче до удаления с поля Крыськива доминировал "Шахтер". Сейчас у "Полесья" есть шансы отобрать баллы у "Динамо". Почему? Во-первых, в Житомире хорошая команда, во-вторых, в отличие от динамовцев, она неделю готовилась к этому матчу, а в-третьих, психологическое состояние футболистов "Динамо" сейчас может быть не лучшим. И напоследок я бы посоветовал тренерам и игрокам поменьше читать то, о чем пишут в СМИ. Не только тогда, когда ты проигрываешь, но после победных матчей. Это очень важно. Ведь публикации в прессе – будь то какие-то авансы или дифирамбы футболистам сказываются крайне негативно. Взять хотя бы юного Михавко. Видно, что он хороший игрок и дай Бог, чтобы у него с ростом мастерства все было в порядке. Но сейчас на него оказывается большое психологическое давление. О нем много пишут, так сможет ли этот молодой парень со всем этим справиться? Уверен, что и агенты многое пишут. Когда мы читаем, что Михавко или тот же Шапаренко куда-то переходят, понимаем, что идет информационный вброс. Такие вещи сбивают игроков, а тренерам тяжело ими управлять.

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Сергей Ковалец Динамо (Киев)
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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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