Закрыли в прессинге. Верес открыл счет в матче против Руха на шестой минуте - ВИДЕО

В рамках 13 тура УПЛ "Верес" встречается с "Рухом" на домашнем стадионе "Авангард". Счет в матче был открыт на шестой минуте.

Львовяне попали под прессинг соперника на своей половине поля. Яго отобрал мяч у Пидгурского, круглый дошел до Дахновского, который метров с 14 пробил в левый угол ворот.

Это дебютный гол Виталия в нынешнем сезоне. Он забил впервые с 25 мая.

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