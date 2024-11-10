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Закрыли в прессинге. Верес открыл счет в матче против Руха на шестой минуте - ВИДЕО

Премьер-лига

Поймали на ошибке

Закрыли в прессинге. Верес открыл счет в матче против Руха на шестой минуте - ВИДЕО

Фото: ФК Верес

UA-Футбол
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В рамках 13 тура УПЛ "Верес" встречается с "Рухом" на домашнем стадионе "Авангард". Счет в матче был открыт на шестой минуте.

Львовяне попали под прессинг соперника на своей половине поля. Яго отобрал мяч у Пидгурского, круглый дошел до Дахновского, который метров с 14 пробил в левый угол ворот.

Это дебютный гол Виталия в нынешнем сезоне. Он забил впервые с 25 мая.

За ходом дальнейших событий встречи следите в текстовой трансляции от UA-Футбол>>>.

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