Премьер-лига
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Бразильский гол. Верес удвоил преимущество против Руха в матче против Вереса на 22 минуте - ВИДЕО
С красивой пяточкой Степанюка
Фото: НК Верес
"Верес" и "Рух" играют между собой в матче 13 тура Украинской Премьер-лиги.
Хозяева выбежали в скорую контратаку Вовченко отдал пас вперед, а Степанюк пятой продолжил мяч в свободную зону Дахновскому. Виталий добежал до штрафной и отдал пас на Луана. Бразильский легионер пробил в левый угол ворот.
Виталий к дебютному голу в сезоне записал еще и первый ассист. Луан забил второй раз в текущем чемпионате.
За ходом дальнейших событий матча следите в текстовой трансляции от UA-Футбол>>>.
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