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Бразильский гол. Верес удвоил преимущество против Руха в матче против Вереса на 22 минуте - ВИДЕО

Премьер-лига

С красивой пяточкой Степанюка

Бразильский гол. Верес удвоил преимущество против Руха в матче против Вереса на 22 минуте - ВИДЕО

Фото: НК Верес

UA-Футбол
Новина українською

"Верес" и "Рух" играют между собой в матче 13 тура Украинской Премьер-лиги.

Хозяева выбежали в скорую контратаку Вовченко отдал пас вперед, а Степанюк пятой продолжил мяч в свободную зону Дахновскому. Виталий добежал до штрафной и отдал пас на Луана. Бразильский легионер пробил в левый угол ворот.

Виталий к дебютному голу в сезоне записал еще и первый ассист. Луан забил второй раз в текущем чемпионате.

За ходом дальнейших событий матча следите в текстовой трансляции от UA-Футбол>>>.

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