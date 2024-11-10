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Динамо - Полесье: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Украинской Премьер-лиги

Премьер-лига
Обновлено

Начало в 18:00

Динамо - Полесье: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Украинской Премьер-лиги

Фото – Аліна Єрофеєва / UA-Футбол

Новина українською

Прошедшие игры "Динамо" и "Полесье" закончились поражением. Подопечные Имада Ашура уступили "Александрии" со счетом 0:1, а игроки киевского "Динамо" проиграли "Ференцварошу" со счетом 0:4 в Лиге Европы.

"Динамо" идет на 2-м месте в таблице, отставая от "Александрии" на 3 очка. У киевлян 29 очков после 11 матчей. Тем временем "Полесье" расположилось на 4 месте в таблице с 22 очками после 11 матчей.

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Украинская Премьер-лига. 13-й тур.

10 ноября. 13:00. Киев. Стадион "Динамо" имени Валерия Лобановского

Главный судья: Романов Виталий

Трансляция: УПЛ ТВ

Для просмотра необходимо пройти по ссылке и зарегистрироваться. Трансляция доступна по подписке

Видеотрансляция матча доступна по ссылке >>>

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA Футбол
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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