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Динамо - Полесье: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Украинской Премьер-лиги
Начало в 18:00
Фото – Аліна Єрофеєва / UA-Футбол
Прошедшие игры "Динамо" и "Полесье" закончились поражением. Подопечные Имада Ашура уступили "Александрии" со счетом 0:1, а игроки киевского "Динамо" проиграли "Ференцварошу" со счетом 0:4 в Лиге Европы.
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"Динамо" идет на 2-м месте в таблице, отставая от "Александрии" на 3 очка. У киевлян 29 очков после 11 матчей. Тем временем "Полесье" расположилось на 4 месте в таблице с 22 очками после 11 матчей.
Украинская Премьер-лига. 13-й тур.
10 ноября. 13:00. Киев. Стадион "Динамо" имени Валерия Лобановского
Главный судья: Романов Виталий
Трансляция: УПЛ ТВ
Для просмотра необходимо пройти по ссылке и зарегистрироваться. Трансляция доступна по подписке
Видеотрансляция матча доступна по ссылке >>>
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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