Динамо - Полесье: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Украинской Премьер-лиги

Прошедшие игры "Динамо" и "Полесье" закончились поражением. Подопечные Имада Ашура уступили "Александрии" со счетом 0:1, а игроки киевского "Динамо" проиграли "Ференцварошу" со счетом 0:4 в Лиге Европы.

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"Динамо" идет на 2-м месте в таблице, отставая от "Александрии" на 3 очка. У киевлян 29 очков после 11 матчей. Тем временем "Полесье" расположилось на 4 месте в таблице с 22 очками после 11 матчей.

Украинская Премьер-лига. 13-й тур.

10 ноября. 13:00. Киев. Стадион "Динамо" имени Валерия Лобановского

Главный судья: Романов Виталий

Трансляция: УПЛ ТВ

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