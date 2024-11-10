Известны стартовые составы на матч Шахтёр – Зоря

Известны стартовые составы на матч 13-го тура украинской Премьер-Лиги "Шахтёр – Заря".

Команды выйдут в таких составах:

Состав "Шахтёра":

Состав "Зари":

Перед матчем "Шахтёр" занимает 3 место с 23 очками и игрой в запасе. "Заря" расположилась на 10-м месте после 12 игр. Луганская команда набрала 15 очков.

Матч ориентировочно начнётся в 15:30 по киевскому времени. Текстовую трансляцию читайте на нашем сайте.