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Известно, зачем спортивный директор Вереса покинул Украину

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Известно, зачем спортивный директор Вереса покинул Украину

Фото: НК Верес

Новина українською

Спортивный директор ровенского "Вереса" Юрий Габовда покинул Украину.

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По имеющейся информации, Юрий Габовда отправился в заграничную командировку в Турцию. Одной из основных целей Габовды в Турции есть договоренность о зимних сборах.

Напомним, сейчас проходит матч "Верес" - "Рух". Сайт UA-Футбол ведет текстовую трансляцию матча.

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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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