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Известно, зачем спортивный директор Вереса покинул Украину
Вернется?
Фото: НК Верес
Спортивный директор ровенского "Вереса" Юрий Габовда покинул Украину.
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По имеющейся информации, Юрий Габовда отправился в заграничную командировку в Турцию. Одной из основных целей Габовды в Турции есть договоренность о зимних сборах.
Напомним, сейчас проходит матч "Верес" - "Рух". Сайт UA-Футбол ведет текстовую трансляцию матча.
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Источник:УПЛ ТБ
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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