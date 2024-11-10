Шахтер – Заря: смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

В матче 13 тура чемпионата Украины "Шахтер" встретится с "Зарей". Поединок состоится на "Арене Львов".

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Недавно эти команды встречались в 1/8 финала Кубка Украины. Гол Траоре в первом принес победу "горнякам". После этого "Шахтер" еще одержал верх дважды подряд, в том числе в недавнем матче Лиги чемпионов против "Янг Бойз" 6 ноября.

Сейчас дончане идут на третьем месте УПЛ, "Заря" замыкает первую десятку. Разрыв между командами – восемь очков.

Украинская Премьер-лига, 13 тур

10 ноября, 15:30. "Арена Львов"

Главный арбитр: Александр Афанасьев

Прямая трансляция: УПЛ ТВ

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