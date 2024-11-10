  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Шахтер – Заря: смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шахтер – Заря: смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига
Обновлено

Восточноукраинское дерби на львовском стадионе

Шахтер – Заря: смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото пресслужби ФК "Шахтар"

UA-Футбол
Новина українською

В матче 13 тура чемпионата Украины "Шахтер" встретится с "Зарей". Поединок состоится на "Арене Львов".

  • Усі найяскравіші моменти матчу в режимі Live на Telegram UA-Football.

Недавно эти команды встречались в 1/8 финала Кубка Украины. Гол Траоре в первом принес победу "горнякам". После этого "Шахтер" еще одержал верх дважды подряд, в том числе в недавнем матче Лиги чемпионов против "Янг Бойз" 6 ноября.

Сейчас дончане идут на третьем месте УПЛ, "Заря" замыкает первую десятку. Разрыв между командами – восемь очков.

Favbet
1.23
6.40
14.50
Узнать больше

Украинская Премьер-лига, 13 тур

10 ноября, 15:30. "Арена Львов"

Главный арбитр: Александр Афанасьев

Прямая трансляция: УПЛ ТВ

Для просмотра необходимо пройти по ссылке и зарегистрироваться. Трансляция доступна по подписке

Видеотрансляция матча доступна по ссылке >>>

Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>

По теме
yellow-arrow
Пономарев: Нельзя полагаться только на свое мастерство, а надо играть с первой и до последней минуты на пике своих возможностей
yellow-arrow
Едва не разорвал сетку. Арендованный из Динамо игрок Зари эффектно забил Шахтеру. Видео
yellow-arrow
Тарас Михалик: Не хочется, чтобы Динамо попало в какую-то яму и посыпалось в чемпионате
Заря (Луганск) Шахтер (Донецк) смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости