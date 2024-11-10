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Шахтер – Заря: смотреть прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Восточноукраинское дерби на львовском стадионе
Фото пресслужби ФК "Шахтар"
В матче 13 тура чемпионата Украины "Шахтер" встретится с "Зарей". Поединок состоится на "Арене Львов".
- Усі найяскравіші моменти матчу в режимі Live на Telegram UA-Football.
Недавно эти команды встречались в 1/8 финала Кубка Украины. Гол Траоре в первом принес победу "горнякам". После этого "Шахтер" еще одержал верх дважды подряд, в том числе в недавнем матче Лиги чемпионов против "Янг Бойз" 6 ноября.
Сейчас дончане идут на третьем месте УПЛ, "Заря" замыкает первую десятку. Разрыв между командами – восемь очков.
Украинская Премьер-лига, 13 тур
10 ноября, 15:30. "Арена Львов"
Главный арбитр: Александр Афанасьев
Прямая трансляция: УПЛ ТВ
Для просмотра необходимо пройти по ссылке и зарегистрироваться. Трансляция доступна по подписке
Видеотрансляция матча доступна по ссылке >>>
Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>
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