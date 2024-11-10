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Твердохлеб - о игре с Колосом: Ничья - более закономерный результат

Премьер-лига

Автор гола - о 1:1

Твердохлеб - о игре с Колосом: Ничья - более закономерный результат

Фото - Кривбас

Новина українською

Полузащитник "Кривбасса" Егор Твердохлеб прокомментировал выездную ничью против "Колоса" со счетом 1:1.

Двойственные впечатления от матча. Смог отличиться, но недоволен тем, что мы не сумели победить. Игра была важной для нас в плане психологии на предстоящие матчи, ведь уже надо выходить на победный путь. Что ж, это футбол. Получился боевой поединок, двигаемся дальше.

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Ты вышел на замену, сразу забил. Можно тебя назвать джокером Юрия Вернидуба?

Джокер? Трудно сказать. В "Кривбассе" все игроки готовы в любую минуту помочь команде, забить важный гол, получить необходимый результат.

Почему не удалось развить успех после первого гола, как считаешь?

Мы хотели в первую очередь продемонстрировать качественную игру. После забитого гола действовали не совсем уверенно, поэтому и пропустили обидный мяч и упустили победу.

"Кривбасс" сегодня заработал одно очко или потерял два?

Потерял два. Хотя если смотреть на то, как складывалась игра, то ничья - более закономерный результат.

Напомним, что в следующем туре криворожская команда сыграет против "Оболони". В настоящее время "Кривбасс" занимает 5-е место.

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Кривбасс (Кривой Рог) Егор Твердохлеб
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Источник:
fckryvbas
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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