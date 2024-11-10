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Твердохлеб - о игре с Колосом: Ничья - более закономерный результат
Автор гола - о 1:1
Фото - Кривбас
Полузащитник "Кривбасса" Егор Твердохлеб прокомментировал выездную ничью против "Колоса" со счетом 1:1.
Двойственные впечатления от матча. Смог отличиться, но недоволен тем, что мы не сумели победить. Игра была важной для нас в плане психологии на предстоящие матчи, ведь уже надо выходить на победный путь. Что ж, это футбол. Получился боевой поединок, двигаемся дальше.
Ты вышел на замену, сразу забил. Можно тебя назвать джокером Юрия Вернидуба?
Джокер? Трудно сказать. В "Кривбассе" все игроки готовы в любую минуту помочь команде, забить важный гол, получить необходимый результат.
Почему не удалось развить успех после первого гола, как считаешь?
Мы хотели в первую очередь продемонстрировать качественную игру. После забитого гола действовали не совсем уверенно, поэтому и пропустили обидный мяч и упустили победу.
"Кривбасс" сегодня заработал одно очко или потерял два?
Потерял два. Хотя если смотреть на то, как складывалась игра, то ничья - более закономерный результат.
Напомним, что в следующем туре криворожская команда сыграет против "Оболони". В настоящее время "Кривбасс" занимает 5-е место.
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