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УПЛ. Шахтер - Заря 3:1. Второй тайм расставил все по своим местам

Премьер-лига
Обновлено

Волевая победа "горняков"

УПЛ. Шахтер - Заря 3:1. Второй тайм расставил все по своим местам

Шахтар

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

VBET Лига. 13-й тур

10 ноября. Львов. "Арена Львов"

Арбитр: Александр Афанасьев (Харьков)

"Шахтер" – "Заря" 3:1

Голы: Бондаренко 52 (пен.), Кевин 54, Джордан 90+3 (автогол) - Яцык 37

"Шахтер": Ризнык – Тобиас, Бондарь, Матвиенко, Азаров (Педро Энрике 31) - Бондаренко (Крыськив 72), Марлон - Педриньо (Зубков 72), Судаков, Кевин (Траоре 83) - Сикан (Эгиналду 83)

"Заря: Турбаевский – Жуниньо (Супряга 88), Башич, Джордан, Вантух - Дрышлюк - Слесар (Тронтель 76), Мичин (Волошин 71), Яцык, Горбач (Кирюханцев 71) - Будковский.

Предупреждения: Мичин 39, Дрышлюк 79

Как и ожидалось, Марино Пушич провел несколько изменений в составе по сравнению с матчем против "Янг Бойз" в Лиге чемпионов. В итоге на поле вышла почти та же 11-ка, что и в игре с "Зарей" в Кубке на прошлой неделе. Разве что Сикан заменил Траоре, а Бондарь - Франьича.

С первых минут "Шахтер" взял мяч под свой контроль. Атаки у "горняков", как правило, проходили через левый фланг.

Ближе к середине тайма Кевин оббежал Жуниньо, выполнил навес на Судакова, но замкнуть его с нескольких метров Георгию не получилось.

На 31-й минуте с помощью медицинского персонала вынужденно покинул поле Азаров - вместо грузина вышел Педро Энрике.

УПЛ. Шахтер - Заря 3:1. Второй тайм расставил все по своим местам - изображение 1

Несмотря на игру вторым номером всю первую половину матча, счет открыла "Заря". Яцык взял на себя инициативу, обошел Тобиаса с Бондарем и точно пробил в дальнюю девятку - 0:1. Символический гол для воспитанника "Динамо".

Первую желтую карточку в поединке вскоре получил Мичин, и из-за их перебора пропустит следующую игру "Зари" в УПЛ.

До конца тайма "горняки" успели создать несколько полумоментов. Неприятные удары в створ ворот Турбаевского наносили Матвиенко, Сикан и Кевин.

Перевернуть ход встречи в свою пользу "Шахтер" сумел всего за две минуты. Сперва Бондаренко заработал пенальти, который сам и реализовал, а через мгновение Кевин с разворота поразил правый нижний угол после ассиста Тобиаса с правого фланга.

УПЛ. Шахтер - Заря 3:1. Второй тайм расставил все по своим местам - изображение 2

Отставание в счете вынудило "Зарю" предпринимать попытки атаковать. Правда, до опасности дело никак не доходило.

В то же время, продолжал создавать моменты "Шахтер". Правда, уже не с той периодичностью, что раньше. Проверяли Турбаевского на прочность все те же Кевин и Тобиас.

Ошарашить донецкий клуб в концовке компенсированного времени мог вышедший на замену Супряга, но форвард слишком жестко обработал мяч, и Ризнык его в итоге забрал.

Последнюю надежду на спасение у "черно-белых" украл Джордан. За минуту до финального свистка бразильский центрбек срезал мяч в собственные ворота после прострела Зубкова.

Таким образом, "Шахтер" довел свою победную серию до четырех матчей, и продолжает погоню за "Динамо" и "Александрией" в чемпионской гонке УПЛ. "Заря", в то же время, проигрывает уже третий поединок подряд во всех турнирах.

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1 голосов
Комментарии
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TIRAN (Донецк (Украина!))
10.11.2024 в 17:34
с победой! подлива, несмотря на очередной гол (снова "трудовой"), днище днищенское - 90% передач назад и поперёк поля, в отборе нулячий! судаков снова вспахал всё поле, кеша-2 выдавал моментами яркие обводки, винт сегодня слишком хотел забить, зубков вышел и сразу начались обостряющие пасы от него, но через пару минут протупил 2 раза подряд. хотя его настырность и привела к 3-му голу.
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Комментарии 20
TIRAN (Донецк (Украина!))
10.11.2024 в 17:34
с победой! подлива, несмотря на очередной гол (снова "трудовой"), днище днищенское - 90% передач назад и поперёк поля, в отборе нулячий! судаков снова вспахал всё поле, кеша-2 выдавал моментами яркие обводки, винт сегодня слишком хотел забить, зубков вышел и сразу начались обостряющие пасы от него, но через пару минут протупил 2 раза подряд. хотя его настырность и привела к 3-му голу.
Ответить
4
3
tekutiev (донецк,Украина)
10.11.2024 в 17:52
всё по делу.только добавь и бревно савина.кто сидел темнокожий на трибуне в форме шахтёра во время матча?
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0
1
TIRAN (Донецк (Украина!))
10.11.2024 в 17:54
не видел. какая примерно минута?
 
0
0
Море23 (Одесса)
10.11.2024 в 17:31
За что отдали столько денег за Марлона .медленный ,ленивый только делал что нарушал .А заплатили столько сколько и за Кевина разница очевидная .Тобиас вообще Дно ... Бондаренко снова забивает .игра ужасная невнятная .медленные игроки Шахтера после отскока не кто а борьбу не вступает .Обыграли Динамо 2 ( Заря ) но игра ужасная
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0
4
TIRAN (Донецк (Украина!))
10.11.2024 в 17:36
марлон борется за мячи в отличие от твоего любимчика подливы-"болбардира", а также играет с акцентом на обострение, а не в перепасовочки, как подлива
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2
2
Море23 (Одесса)
10.11.2024 в 17:40
Нечайно плюс тебе влупил .Похоже тебя Бондаренко когда то бросил .видеть себя как обижинка .Человек забивает в каждой игре почти а ты помои льёшь .кто бы забивал если бы не он твой медленный Марлон .Он не мой любимый но он хоть годы забивает в нулевом Шахтере .даже когда делал Хет трик ты был недоволен с манекальной злобой на него
 
0
2
Море23 (Одесса)
10.11.2024 в 17:41
Видешь*
 
0
2
TIRAN (Донецк (Украина!))
10.11.2024 в 17:45
как до тебя не дойдёт, что его голы - стечение обстоятельств (пересмотри их все). непосредственная же его работа на поле заключается в семенении с прижатыми к груди ручонками и отыгрышами назад (70%), поперёк (20-25%). а ты и дальше гоняй на эту балерину
 
1
2
TIRAN (Донецк (Украина!))
10.11.2024 в 17:46
и да, скорость у подливы отнюдь не самая быстрая
 
1
0
Море23 (Одесса)
10.11.2024 в 17:47
Как может быть стечения обстоятельств если что в этом сезоне что в прошлом он забивает почти в каждой игре .ещё и Хет трик стечения Ахахаха тогда тем более его надо ставить на поле раз он такой счастливчик )))
 
0
2
TIRAN (Донецк (Украина!))
10.11.2024 в 17:56
ты ещё скажи, что брандао и луис адриано, которые забивали, были супер-игроками))) то, сколько они НЕ ЗАБИВАЛИ, как раз и формирует к ним такое отношение.
 
0
2
Термит (Київ)
10.11.2024 в 17:31
Може в кого є гарний знайомий окуліст? Капець просто якийсь, разів 5 прокрутив - ну не бачу пенальті! Чи хоч краплі якісь хто може знає...
Ответить
2
4
TIRAN (Донецк (Украина!))
10.11.2024 в 17:36
немиров 0,5 л купи
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1
2
Термит (Київ)
10.11.2024 в 17:39
Вам подобається? рекомендуєте?)
 
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
10.11.2024 в 17:40
такое не употребляю
 
0
1
Термит (Київ)
10.11.2024 в 17:42
То що все ОК? якщо по суті? Все нормально з пенальті? Як вважаєте?
 
1
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
10.11.2024 в 17:46
хз, трансляция перед этим эпизодом прервалась, а возобновилась, когда крупно показали подливу. ищу повтор момента
 
0
1
TIRAN (Донецк (Украина!))
10.11.2024 в 18:05
посмотрел: защитник не попал по мячу и бедром въехал в подливу
 
0
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Віктор Бокасса (Betwmount)
10.11.2024 в 17:30
Суддя розставив, починаючи з лівого пеналя
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2
7
tekutiev (донецк,Украина)
10.11.2024 в 17:32
щоб твоє .....динамо відсмоктало і сьогодні.дирява ....
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4
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