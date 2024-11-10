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УПЛ. Шахтер - Заря 3:1. Второй тайм расставил все по своим местам
Волевая победа "горняков"
Шахтар
VBET Лига. 13-й тур
10 ноября. Львов. "Арена Львов"
Арбитр: Александр Афанасьев (Харьков)
"Шахтер" – "Заря" 3:1
Голы: Бондаренко 52 (пен.), Кевин 54, Джордан 90+3 (автогол) - Яцык 37
"Шахтер": Ризнык – Тобиас, Бондарь, Матвиенко, Азаров (Педро Энрике 31) - Бондаренко (Крыськив 72), Марлон - Педриньо (Зубков 72), Судаков, Кевин (Траоре 83) - Сикан (Эгиналду 83)
"Заря: Турбаевский – Жуниньо (Супряга 88), Башич, Джордан, Вантух - Дрышлюк - Слесар (Тронтель 76), Мичин (Волошин 71), Яцык, Горбач (Кирюханцев 71) - Будковский.
Предупреждения: Мичин 39, Дрышлюк 79
Как и ожидалось, Марино Пушич провел несколько изменений в составе по сравнению с матчем против "Янг Бойз" в Лиге чемпионов. В итоге на поле вышла почти та же 11-ка, что и в игре с "Зарей" в Кубке на прошлой неделе. Разве что Сикан заменил Траоре, а Бондарь - Франьича.
С первых минут "Шахтер" взял мяч под свой контроль. Атаки у "горняков", как правило, проходили через левый фланг.
Ближе к середине тайма Кевин оббежал Жуниньо, выполнил навес на Судакова, но замкнуть его с нескольких метров Георгию не получилось.
На 31-й минуте с помощью медицинского персонала вынужденно покинул поле Азаров - вместо грузина вышел Педро Энрике.
Несмотря на игру вторым номером всю первую половину матча, счет открыла "Заря". Яцык взял на себя инициативу, обошел Тобиаса с Бондарем и точно пробил в дальнюю девятку - 0:1. Символический гол для воспитанника "Динамо".
Первую желтую карточку в поединке вскоре получил Мичин, и из-за их перебора пропустит следующую игру "Зари" в УПЛ.
До конца тайма "горняки" успели создать несколько полумоментов. Неприятные удары в створ ворот Турбаевского наносили Матвиенко, Сикан и Кевин.
Перевернуть ход встречи в свою пользу "Шахтер" сумел всего за две минуты. Сперва Бондаренко заработал пенальти, который сам и реализовал, а через мгновение Кевин с разворота поразил правый нижний угол после ассиста Тобиаса с правого фланга.
Отставание в счете вынудило "Зарю" предпринимать попытки атаковать. Правда, до опасности дело никак не доходило.
В то же время, продолжал создавать моменты "Шахтер". Правда, уже не с той периодичностью, что раньше. Проверяли Турбаевского на прочность все те же Кевин и Тобиас.
Ошарашить донецкий клуб в концовке компенсированного времени мог вышедший на замену Супряга, но форвард слишком жестко обработал мяч, и Ризнык его в итоге забрал.
Последнюю надежду на спасение у "черно-белых" украл Джордан. За минуту до финального свистка бразильский центрбек срезал мяч в собственные ворота после прострела Зубкова.
Таким образом, "Шахтер" довел свою победную серию до четырех матчей, и продолжает погоню за "Динамо" и "Александрией" в чемпионской гонке УПЛ. "Заря", в то же время, проигрывает уже третий поединок подряд во всех турнирах.
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