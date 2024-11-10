УПЛ. Шахтер - Заря 3:1. Второй тайм расставил все по своим местам

VBET Лига. 13-й тур

10 ноября. Львов. "Арена Львов"

Арбитр: Александр Афанасьев (Харьков)

"Шахтер" – "Заря" 3:1

Голы: Бондаренко 52 (пен.), Кевин 54, Джордан 90+3 (автогол) - Яцык 37

"Шахтер": Ризнык – Тобиас, Бондарь, Матвиенко, Азаров (Педро Энрике 31) - Бондаренко (Крыськив 72), Марлон - Педриньо (Зубков 72), Судаков, Кевин (Траоре 83) - Сикан (Эгиналду 83)

"Заря: Турбаевский – Жуниньо (Супряга 88), Башич, Джордан, Вантух - Дрышлюк - Слесар (Тронтель 76), Мичин (Волошин 71), Яцык, Горбач (Кирюханцев 71) - Будковский.



Предупреждения: Мичин 39, Дрышлюк 79

Как и ожидалось, Марино Пушич провел несколько изменений в составе по сравнению с матчем против "Янг Бойз" в Лиге чемпионов. В итоге на поле вышла почти та же 11-ка, что и в игре с "Зарей" в Кубке на прошлой неделе. Разве что Сикан заменил Траоре, а Бондарь - Франьича.

С первых минут "Шахтер" взял мяч под свой контроль. Атаки у "горняков", как правило, проходили через левый фланг.

Ближе к середине тайма Кевин оббежал Жуниньо, выполнил навес на Судакова, но замкнуть его с нескольких метров Георгию не получилось.

На 31-й минуте с помощью медицинского персонала вынужденно покинул поле Азаров - вместо грузина вышел Педро Энрике.





Несмотря на игру вторым номером всю первую половину матча, счет открыла "Заря". Яцык взял на себя инициативу, обошел Тобиаса с Бондарем и точно пробил в дальнюю девятку - 0:1. Символический гол для воспитанника "Динамо".

Первую желтую карточку в поединке вскоре получил Мичин, и из-за их перебора пропустит следующую игру "Зари" в УПЛ.

До конца тайма "горняки" успели создать несколько полумоментов. Неприятные удары в створ ворот Турбаевского наносили Матвиенко, Сикан и Кевин.

Перевернуть ход встречи в свою пользу "Шахтер" сумел всего за две минуты. Сперва Бондаренко заработал пенальти, который сам и реализовал, а через мгновение Кевин с разворота поразил правый нижний угол после ассиста Тобиаса с правого фланга.





Отставание в счете вынудило "Зарю" предпринимать попытки атаковать. Правда, до опасности дело никак не доходило.

В то же время, продолжал создавать моменты "Шахтер". Правда, уже не с той периодичностью, что раньше. Проверяли Турбаевского на прочность все те же Кевин и Тобиас.

Ошарашить донецкий клуб в концовке компенсированного времени мог вышедший на замену Супряга, но форвард слишком жестко обработал мяч, и Ризнык его в итоге забрал.

Последнюю надежду на спасение у "черно-белых" украл Джордан. За минуту до финального свистка бразильский центрбек срезал мяч в собственные ворота после прострела Зубкова.

Таким образом, "Шахтер" довел свою победную серию до четырех матчей, и продолжает погоню за "Динамо" и "Александрией" в чемпионской гонке УПЛ. "Заря", в то же время, проигрывает уже третий поединок подряд во всех турнирах.