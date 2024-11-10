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Верес впервые в истории победил Рух

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Верес впервые в истории победил Рух

Фото: ФК Рух

UA-Футбол
Новина українською

В рамках 13 тура УПЛ "Верес" победил "Рух" со счетом 2:0.

Для ровенчан это первая победа над "руховцами" за всю историю их противостояний в официальных турнирах.

Ранее они встречались в УПЛ и Кубке Украины семь раз. В четырех матчах побеждал "Рух", еще в трех была зафиксирована ничья. Восьмой поединок – за "Вересом".

Благодаря победе ровенчане сравнялись со львовянами по количеству набранных очков (по 15), но обогнали их в турнирной таблице. "Верес" идет восьмым, "Рух" теперь девятый.

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Верес (Ровно) Рух (Львов)
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Комментарии
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v_chanas@wp.pl (Warszawa)
10.11.2024 в 15:10
Верес Рух виРУХав... Фізрука панамарьова потрібно гнати, а козлят з Винник у пердив!!!...
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Комментарии 1
v_chanas@wp.pl (Warszawa)
10.11.2024 в 15:10
Верес Рух виРУХав... Фізрука панамарьова потрібно гнати, а козлят з Винник у пердив!!!...
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0
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