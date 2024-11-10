  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. "Вы мечтали быть нападающим?": ведущий пошутил над Михавком после автогола в ворота Ингульца – ВИДЕО
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Вы мечтали быть нападающим?": ведущий пошутил над Михавком после автогола в ворота Ингульца – ВИДЕО

Премьер-лига

Немного юмора в такие времена

"Вы мечтали быть нападающим?": ведущий пошутил над Михавком после автогола в ворота Ингульца – ВИДЕО

Фото: Михайло Лозовий, UA-Футбол

Новина українською

После матча "Динамо" – "Ингулец", который состоялся 3 ноября, ведущий канала "Динамо" пошутил над центральным защитником киевлян Тарасом Михавко. 19-летний футболист оформил в поединке уже третий автогол в текущем сезоне УПЛ.

Блогер спросил, не мечтал ли Тарас стать нападающим.

“Не мечтал, не мечтал. Конечно не мечтал”, – ответил Михавко.

Перед этим случилась еще одна забавная ситуация. Автобус "Динамо" уехал со стадиона без Михавка, потому что защитник параллельно общался с прессой и болельщиками. Ведущий посоветовал футболисту садиться и ехать вместе с “Ингульцем”, но Тарас сказал, что что-то придумает.

По теме
yellow-arrow
Пономарев: Нельзя полагаться только на свое мастерство, а надо играть с первой и до последней минуты на пике своих возможностей
yellow-arrow
Едва не разорвал сетку. Арендованный из Динамо игрок Зари эффектно забил Шахтеру. Видео
yellow-arrow
Тарас Михалик: Не хочется, чтобы Динамо попало в какую-то яму и посыпалось в чемпионате
Динамо (Киев) Тарас Михавко
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ВДинамо
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости