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"Вы мечтали быть нападающим?": ведущий пошутил над Михавком после автогола в ворота Ингульца – ВИДЕО
Немного юмора в такие времена
Фото: Михайло Лозовий, UA-Футбол
После матча "Динамо" – "Ингулец", который состоялся 3 ноября, ведущий канала "Динамо" пошутил над центральным защитником киевлян Тарасом Михавко. 19-летний футболист оформил в поединке уже третий автогол в текущем сезоне УПЛ.
Блогер спросил, не мечтал ли Тарас стать нападающим.
“Не мечтал, не мечтал. Конечно не мечтал”, – ответил Михавко.
Перед этим случилась еще одна забавная ситуация. Автобус "Динамо" уехал со стадиона без Михавка, потому что защитник параллельно общался с прессой и болельщиками. Ведущий посоветовал футболисту садиться и ехать вместе с “Ингульцем”, но Тарас сказал, что что-то придумает.
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