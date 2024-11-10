"Вы мечтали быть нападающим?": ведущий пошутил над Михавком после автогола в ворота Ингульца – ВИДЕО

После матча "Динамо" – "Ингулец", который состоялся 3 ноября, ведущий канала "Динамо" пошутил над центральным защитником киевлян Тарасом Михавко. 19-летний футболист оформил в поединке уже третий автогол в текущем сезоне УПЛ.

Блогер спросил, не мечтал ли Тарас стать нападающим.

“Не мечтал, не мечтал. Конечно не мечтал”, – ответил Михавко.

Перед этим случилась еще одна забавная ситуация. Автобус "Динамо" уехал со стадиона без Михавка, потому что защитник параллельно общался с прессой и болельщиками. Ведущий посоветовал футболисту садиться и ехать вместе с “Ингульцем”, но Тарас сказал, что что-то придумает.