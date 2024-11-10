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Виталий Груша - о 0:1 ЛНЗ: Для клуба это очень важная победа с психологической точки зрения
Автор голевой передачи о ходе матча 13-го тура
Фото: ФК Оболонь / Автор невідомий
Полузащитник "Оболони" Виталий Груша прокомментировал первую выездную победу со счетом 1:0.
"Очень хорошо, что выиграли. Во время гола я взял на себя игру и сделал прострел. Хорошо, что наш игрок был первым на добивании.
"Оболонь" должна была забивать больше. После первого тайма мы имели два стопроцентных момента. Голкипер "ЛНЗ" показывал фантастическую игру, но мы в раздевалке сказали, что забьем, и так и произошло.
Для клуба это очень важная победа с психологической точки зрения. Хорошо, что смогли прервать без выигрышную серию. Мы заслужили эти три очка", — сказал полузащитник.
Напомним, после победы команда Шищенко занимает 15-е место в турнирной таблице УПЛ, у "пивоваров" 9 баллов в активе. В следующем туре "Оболонь" сыграет против "Кривбасса" 24 ноября.
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