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Виталий Груша - о 0:1 ЛНЗ: Для клуба это очень важная победа с психологической точки зрения

Премьер-лига

Автор голевой передачи о ходе матча 13-го тура

Виталий Груша - о 0:1 ЛНЗ: Для клуба это очень важная победа с психологической точки зрения

Фото: ФК Оболонь / Автор невідомий

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Полузащитник "Оболони" Виталий Груша прокомментировал первую выездную победу со счетом 1:0.

"Очень хорошо, что выиграли. Во время гола я взял на себя игру и сделал прострел. Хорошо, что наш игрок был первым на добивании.

"Оболонь" должна была забивать больше. После первого тайма мы имели два стопроцентных момента. Голкипер "ЛНЗ" показывал фантастическую игру, но мы в раздевалке сказали, что забьем, и так и произошло.

Для клуба это очень важная победа с психологической точки зрения. Хорошо, что смогли прервать без выигрышную серию. Мы заслужили эти три очка", — сказал полузащитник.

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Напомним, после победы команда Шищенко занимает 15-е место в турнирной таблице УПЛ, у "пивоваров" 9 баллов в активе. В следующем туре "Оболонь" сыграет против "Кривбасса" 24 ноября.

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Виталий Груша Оболонь (Киев)
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Источник:
Оболонь
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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