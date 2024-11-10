Тарас Михалик: Не хочется, чтобы Динамо попало в какую-то яму и посыпалось в чемпионате

За последние двое суток о сокрушительном поражении киевского "Динамо" от "Ференцвароша" (0:4) в Лиге Европы не говорил разве что ленивый. Позорное фиаско в игре с далеко не самым сильным клубом Европы вызвало негативную реакцию в футбольных кругах Украины, а у некоторых даже возмущение: мол, разве можно так относиться к своим обязанностям игрокам, представляющим легендарный клуб на евроарене?

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Понятно, что выступлениями команды Александра Шовковского в текущем розыгрыше Лиги Европы озабочены футбольные специалисты, в том числе и те, кто в разные годы защищал цвета "Динамо". С одним из них, Тарасом Михаликом, проведшим в динамовской футболке семь с половиной лет, пообщался корреспондент UA-Футбол.

– Как оцениваете выступление "Динамо" в четырех матчах основного раунда Лиги Европы?

– Оно неудачно. Тут и говорить особенно не о чем. Сто процентов, что такого не ожидал никто. Но это футбол, случается всякое.

– Что скажете о злосчастном матче с "Ференцварошем"?

- Тяжело с этим всем… И с этим удалением (Дубинчака – прим. ред.)…. И вообще, эта Лига Европы тяжело для "Динамо" идет.

- В четырех матчах, проведенных в этом евротурнире динамовцами – три удаления…

– Я же говорю: эта Лига Европы у них что-то вообще не складывается. Все что-то "не в ту сторону".

- Другое дело у "Динамо" на внутренней арене, где сегодня их ждет встреча с амбициозным житомирским "Полесьям".

- В чемпионате дела складываются вроде бы неплохо."Динамо" проводит его без поражений, идет в лидерах. И тем более досадно, что в Лиге Европы все наоборот. Такое впечатление, что это два разных полюса – чемпионат и еврокубковый турнир. Понятно, что во втором из них команды более интересны, но все же… Ничего у динамовцев там не клеится.

- Сказывается недостаток опыта у молодых игроков или отсутствие командной игры?

– Даже не знаю. Как говорил Шовковский, никто не будет ждать, что условные Михавко и Биловар, как молодые игроки, будут долго приобретать опыт. Это Лига Европы и здесь нужно демонстрировать свои лучшие качества. Ведь в этом турнире команды повеселее, чем на внутренней арене. В еврокубках все совсем по-другому. Все ожидали, что после трех поражений на старте Лиги Европы именно в матче с "Ференцварошем" все наконец-то изменится к лучшему, однако произошло удаление – и снова игра поменялась.

- Возможно, в определенной степени "Динамо" не хватало стройности в игре из-за отсутствия креативного Александра Пихаленка?

– Я не думаю, что один футболист все может изменить. Так же, как Пихалонок, не играет и Ярмоленко – оба после травмы. Это те ребята, которые могут добавить на футбольном поле. Но если говорить именно о матче с "Ференцварошем", то я убежден: игра была бы совсем другой, если бы не раннее удаление Дубинчака. У Шовковского, наверное, были свои планы и стратегия на игру, однако в таких случаях в игровом построении все ломается.

- По вашему мнению, поступок Владислава Дубинчака предполагает применение к нему каких-либо санкций?

- Я не знаю. Клубу виднее. Хотя не вижу в его действиях какой-то особой вины. Это не то, чтобы он отмахнулся, специально кого-то ударил или прыгнул в ноги сзади и за это получил красную карточку. В гамбургском матче была борьба, Дубинчак стелился в подкате. Да, конечно, ему стоило сыграть против соперника осторожнее. Но Дубинчак – постоянно настроенный на борьбу футболист, и в игре с "Ференцварощем" он был слишком заряжен на нее. Так что это удаление можно назвать просто несчастным случаем. Лично мне нравится, когда футболист настроен на борьбу и в стыках не убирает ноги.

– Как думаете, поражение от венгров не введет команду в психологическую яму?

– Не должно. Есть ведь в команде и опытные ребята. В данной ситуации хотелось бы только высказать динамовцам слова поддержки, чтобы они как можно быстрее преодолели трудности. Я понимаю, что когда футболисты "Динамо" оказались в такой ситуации, то действительно не хочется, чтобы они попали в какую-нибудь яму и "посыпались" в чемпионате. Так что "добивать" их я точно не буду. Повторюсь: хочется только поддержать ребят, и чтобы в следующем матче Лиги Европы с "Викторией" (Пльзень) они взяли очки.

– А что бы вы пожелали Александру Шовковскому, с которым много сезонов провели вместе как партнеры по динамовской команде?

– Ему в такой ситуации, конечно же, не позавидуешь. Поэтому желаю Шовковскому терпения, как и успехов в построении своей игры. Сейчас в команде много молодых ребят, среди которых воспитанники "Динамо". В чемпионате Украины у них моментами что-то получается, поэтому теперь стоит только отдаваться в еврокубковом турнире и приобретать необходимый опыт. Александр Шовковский как футболист опытный, а вот как тренер он еще молод. Главное, что у него хорошая команда и ассистенты. Я думаю, что нужно только немного времени. Понятно, что тренерам не всегда его дают. Однако надеемся, что Шовковский выстроит из своей молодежи хорошую команду.