Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Пономарев: Нельзя полагаться только на свое мастерство, а надо играть с первой и до последней минуты на пике своих возможностей
Футболисты Руха тренера не услышали
Фото: Рух
Главный тренер "Руха" Виталий Пономарев оценил действия своих подопечных в матче 13-го тура УПЛ против "Вереса". Львовяне уступили со счетом 0:2.
"Поздравляю "Верес" с заслуженной победой. К сожалению, в начале матча "Рух" допустил грубые ошибки в защите. В целом команда на старте поединка проигрывала много единоборств. Будем анализировать почему так произошло. Предварительно можно сказать, что не все футболисты были готовы к этой игре и допустили эти грубые ошибки, которые нельзя допускать на уровне УПЛ.
После быстрых двух голов "Верес" играл по счету. Конечно, при таких условиях "Рух" больше владел мячом и больше бил по воротам, но это скорее ривненчане так начали действовать на поле, чем мы заставили их так играть. В раздевалке сказал ребятам, что каждый матч надо играть с желанием победить, играть с эмоциями. Нельзя полагаться только на свое мастерство, а надо играть с первой и до последней минуты на пике своих возможностей. Только тогда можно рассчитывать на положительный результат.
Богдан Слюбик на сегодняшний день еще не полноценно готов к игре, чтобы стабильно провести весь матч. Из-за перебора желтых карточек этот поединок пропускал Роман Дидык, поэтому сегодня играл Богдан и ему еще следует набрать оптимальные кондиции. Относительно выхода в старте Климчука, то Юрий очень хорошо работает на тренировках, а Игорь Краснопир фактически без отпуска провел это лето и сейчас играл во всех матчах. Сложно играть фактически без замен, поэтому мы решили провести такую ротацию. Не думаю, что она как-то повлияла на ход этого матча.
Сейчас будет пауза на матчи сборных и в этот период мы будем готовиться к следующим матчам. У нас пятеро игроков едут в молодежную сборную Украины, поэтому тренировочный процесс будет проходить не в полном составе. Но несмотря на это надо хорошо подготовиться к заключительным матчам в этом году", - сказал тренер.
"Верес" и "Рух“ сравнялись по количеству набранных очков - у обоих по 15. Сейчас команды располагаются в середине турнирной таблицы УПЛ.
Популярное сейчас
- Бывший тренер Шахтера - своим игрокам: Вы унизили меня
- Возвращение Серхио Рамоса практически невозможно. Реал подобрал варианты для замены Милитао
- Силы обороны ликвидировали очередную значительную отметку оккупантов. Генштаб подытожил потери армии РФ
- "Я никуда не буду уходить". Поворознюк рассказал, как обстоят дела с новым стадионом Ингульца
- Жена Кравца снова покоряет болельщиков эротическими снимками с морского побережья. Фото
- После 19 лет в браке. Жена легенды Шахтера подала на развод. ФОТО