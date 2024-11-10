  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Пономарев: Нельзя полагаться только на свое мастерство, а надо играть с первой и до последней минуты на пике своих возможностей
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Пономарев: Нельзя полагаться только на свое мастерство, а надо играть с первой и до последней минуты на пике своих возможностей

Премьер-лига

Футболисты Руха тренера не услышали

Пономарев: Нельзя полагаться только на свое мастерство, а надо играть с первой и до последней минуты на пике своих возможностей

Фото: Рух

Новина українською

Главный тренер "Руха" Виталий Пономарев оценил действия своих подопечных в матче 13-го тура УПЛ против "Вереса". Львовяне уступили со счетом 0:2.

"Поздравляю "Верес" с заслуженной победой. К сожалению, в начале матча "Рух" допустил грубые ошибки в защите. В целом команда на старте поединка проигрывала много единоборств. Будем анализировать почему так произошло. Предварительно можно сказать, что не все футболисты были готовы к этой игре и допустили эти грубые ошибки, которые нельзя допускать на уровне УПЛ.

После быстрых двух голов "Верес" играл по счету. Конечно, при таких условиях "Рух" больше владел мячом и больше бил по воротам, но это скорее ривненчане так начали действовать на поле, чем мы заставили их так играть. В раздевалке сказал ребятам, что каждый матч надо играть с желанием победить, играть с эмоциями. Нельзя полагаться только на свое мастерство, а надо играть с первой и до последней минуты на пике своих возможностей. Только тогда можно рассчитывать на положительный результат.

Богдан Слюбик на сегодняшний день еще не полноценно готов к игре, чтобы стабильно провести весь матч. Из-за перебора желтых карточек этот поединок пропускал Роман Дидык, поэтому сегодня играл Богдан и ему еще следует набрать оптимальные кондиции. Относительно выхода в старте Климчука, то Юрий очень хорошо работает на тренировках, а Игорь Краснопир фактически без отпуска провел это лето и сейчас играл во всех матчах. Сложно играть фактически без замен, поэтому мы решили провести такую ротацию. Не думаю, что она как-то повлияла на ход этого матча.

Сейчас будет пауза на матчи сборных и в этот период мы будем готовиться к следующим матчам. У нас пятеро игроков едут в молодежную сборную Украины, поэтому тренировочный процесс будет проходить не в полном составе. Но несмотря на это надо хорошо подготовиться к заключительным матчам в этом году", - сказал тренер.

"Верес" и "Рух“ сравнялись по количеству набранных очков - у обоих по 15. Сейчас команды располагаются в середине турнирной таблицы УПЛ.

По теме
yellow-arrow
Ковалец: Стоит только арбитру свистнуть, как Шапаренко и Бражко начинают апеллировать к нему по той или иной причине
yellow-arrow
Динамо - Полесье: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Украинской Премьер-лиги
yellow-arrow
Это точка. Автогол защитника Зари в матче с Шахтером. Видео гола
Рух (Львов) Виталий Пономарев
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Рух
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости