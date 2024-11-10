Пономарев: Нельзя полагаться только на свое мастерство, а надо играть с первой и до последней минуты на пике своих возможностей

Главный тренер "Руха" Виталий Пономарев оценил действия своих подопечных в матче 13-го тура УПЛ против "Вереса". Львовяне уступили со счетом 0:2.

"Поздравляю "Верес" с заслуженной победой. К сожалению, в начале матча "Рух" допустил грубые ошибки в защите. В целом команда на старте поединка проигрывала много единоборств. Будем анализировать почему так произошло. Предварительно можно сказать, что не все футболисты были готовы к этой игре и допустили эти грубые ошибки, которые нельзя допускать на уровне УПЛ.

После быстрых двух голов "Верес" играл по счету. Конечно, при таких условиях "Рух" больше владел мячом и больше бил по воротам, но это скорее ривненчане так начали действовать на поле, чем мы заставили их так играть. В раздевалке сказал ребятам, что каждый матч надо играть с желанием победить, играть с эмоциями. Нельзя полагаться только на свое мастерство, а надо играть с первой и до последней минуты на пике своих возможностей. Только тогда можно рассчитывать на положительный результат.

Богдан Слюбик на сегодняшний день еще не полноценно готов к игре, чтобы стабильно провести весь матч. Из-за перебора желтых карточек этот поединок пропускал Роман Дидык, поэтому сегодня играл Богдан и ему еще следует набрать оптимальные кондиции. Относительно выхода в старте Климчука, то Юрий очень хорошо работает на тренировках, а Игорь Краснопир фактически без отпуска провел это лето и сейчас играл во всех матчах. Сложно играть фактически без замен, поэтому мы решили провести такую ротацию. Не думаю, что она как-то повлияла на ход этого матча.

Сейчас будет пауза на матчи сборных и в этот период мы будем готовиться к следующим матчам. У нас пятеро игроков едут в молодежную сборную Украины, поэтому тренировочный процесс будет проходить не в полном составе. Но несмотря на это надо хорошо подготовиться к заключительным матчам в этом году", - сказал тренер.