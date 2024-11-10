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Едва не разорвал сетку. Арендованный из Динамо игрок Зари эффектно забил Шахтеру. Видео

Премьер-лига
Обновлено

Вот это удар!

Едва не разорвал сетку. Арендованный из Динамо игрок Зари эффектно забил Шахтеру. Видео

Фото: ФК Динамо

Новина українською

"Заря" эффектным ударом вышла вперед в матче с "Шахтером".

Яцик пробежал с центра поля, обошел защиту "Шахтера" и "пушкой" забил мяч в ворота "Шахтера".

Ризник не мог среагировать.

Видео гола:

Напомним, Яцик - игрок "Динамо", который на правах аренды играет за "Зарю".

Текстовую трансляцию читайте на нашем сайте

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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
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tekutiev (донецк,Украина)
10.11.2024 в 16:22
гнать пушича поганой метлой
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3
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Комментарии 2
tekutiev (донецк,Украина)
10.11.2024 в 16:22
гнать пушича поганой метлой
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3
1
fanatSD (донецк)
10.11.2024 в 16:30
и бондаренко с бондарем в аренду в минай года на три.нет зубкова на поле и пи....ц
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1
0

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