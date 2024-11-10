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Едва не разорвал сетку. Арендованный из Динамо игрок Зари эффектно забил Шахтеру. Видео
Вот это удар!
Фото: ФК Динамо
"Заря" эффектным ударом вышла вперед в матче с "Шахтером".
Яцик пробежал с центра поля, обошел защиту "Шахтера" и "пушкой" забил мяч в ворота "Шахтера".
Ризник не мог среагировать.
Видео гола:
Напомним, Яцик - игрок "Динамо", который на правах аренды играет за "Зарю".
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Источник:УПЛ
Опубликовал: Владислав Прийменко
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tekutiev (донецк,Украина)
10.11.2024 в 16:22
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