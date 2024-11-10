Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Проблемы с аппаратурой и вынужденная замена. Первые 30 минут матча Шахтёр - Заря
На поле было интересно
На матче "Шахтёр – Заря" возникли технические проблемы у арбитров и вынужденная замена у номинальных хозяев.
На 9-й минуте у судей на поле возникли технические проблемы – они не могли слышать видеоарбитров. Матч приостановили на 3 минуты, пока настраивали аппаратуру.
На 30-й минуте защитник "Шахтёра" Ираклий Азаров вынужденно покинул поле с помощью персонала. На замену вышел Педринью. Корреспондент "УПЛ ТБ" попытался узнать, что с состоянием Азарова, но персонал "Шахтёра" попросил дождаться Пушича.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Судья к первому тайму добавил 6 минут. В данный момент "Заря" вышла вперёд. Гол луганской команды смотрите на нашем сайте.
Текстовую трансляцию читайте на нашем сайте.
Популярное сейчас
- Шахтер – Заря: смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Бывший тренер Шахтера - своим игрокам: Вы унизили меня
- Ассист Лунина, победное шествие Александрии, Забарный проиграл Ярмолюку, ничья Миколенко и фиаско Ман Сити. Главные новости за 9 ноября
- Григорчук высказался о работе Шовковского в Динамо
- "Новая звезда украинского шансона." Поворознюк стал продюсером украинской певицы. ВИДЕО
- После 19 лет в браке. Жена легенды Шахтера подала на развод. ФОТО