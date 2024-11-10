Проблемы с аппаратурой и вынужденная замена. Первые 30 минут матча Шахтёр - Заря

На матче "Шахтёр – Заря" возникли технические проблемы у арбитров и вынужденная замена у номинальных хозяев.

На 9-й минуте у судей на поле возникли технические проблемы – они не могли слышать видеоарбитров. Матч приостановили на 3 минуты, пока настраивали аппаратуру.

На 30-й минуте защитник "Шахтёра" Ираклий Азаров вынужденно покинул поле с помощью персонала. На замену вышел Педринью. Корреспондент "УПЛ ТБ" попытался узнать, что с состоянием Азарова, но персонал "Шахтёра" попросил дождаться Пушича.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Судья к первому тайму добавил 6 минут. В данный момент "Заря" вышла вперёд. Гол луганской команды смотрите на нашем сайте.

Текстовую трансляцию читайте на нашем сайте.