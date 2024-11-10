Пидгурский: Сегодня мы уступили Вересу по всем показателям

Полузащитник "Руха" Денис Пидгурский прокомментировал поражение команды в матче 13-го тура УПЛ против "Вереса" (0:2).

"На первый план в этом матче вышли индивидуальные ошибки. Первый произошел именно из-за моей ошибки, поэтому я хочу извиниться перед командой, тренерским штабом и болельщиками. Эта ошибка внесла негативные моменты в нашу игру и считаю, что мы проиграли из-за этого.

Сегодня мы уступили "Вересу" по всем показателям. Наш соперник продемонстрировал большее желание победить. Трудно говорить что-то после такого матча, в частности об игре соперника. Могу лишь сказать, что это едва ли не худшая игра "Руха" за последний период времени. Нам следует как можно быстрее забыть этот матч, но сделать правильные выводы и двигаться дальше.

Сейчас будет пауза на сборные и это время надо использовать с пользой. Нам нужно перезагрузиться, обдумать свои действия на поле. В команде произошел какой-то сбой и нам надо переосмыслить все, что с нами сейчас происходило.

Хочу поблагодарить болельщиков, которые несмотря на неудачный результат продолжают поддерживать команду. Это важно для нас и мы постараемся отблагодарить их на поле уже в следующих матчах. Клуб ценит, что наши фанаты поддерживают нас несмотря ни на что", - сказал Денис.