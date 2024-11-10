Шахтёр сравнивает счёт в матче с Зарей. Забил лучший бомбардир

Донецкий "Шахтёр" сравнял счёт в матче с "Зарёй".

"Шахтёр" атаковал в штрафной "Зари". Бондаренко передал мяч на Тобиаса, сдвинулся и мяч вернулся к полузащитнику. Бондаренко бежал к воротам, но Вантух его сбил.

Судья после консультации с арбитрами VAR назначил пенальти, который Бондаренко реализовал.

Видео гола:

В данный момент Артём Бондаренко – лучший бомбардир "Шахтёра" и это его седьмой мяч.

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