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Шахтёр сравнивает счёт в матче с Зарей. Забил лучший бомбардир
Седьмой гол для полузащитника
Фото – Шахтар
Донецкий "Шахтёр" сравнял счёт в матче с "Зарёй".
"Шахтёр" атаковал в штрафной "Зари". Бондаренко передал мяч на Тобиаса, сдвинулся и мяч вернулся к полузащитнику. Бондаренко бежал к воротам, но Вантух его сбил.
Судья после консультации с арбитрами VAR назначил пенальти, который Бондаренко реализовал.
Видео гола:
В данный момент Артём Бондаренко – лучший бомбардир "Шахтёра" и это его седьмой мяч.
Текстовую трансляцию читайте на нашем сайте.
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Источник:УПЛ
Опубликовал: Владислав Прийменко
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