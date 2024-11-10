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Будет ли реабилитация после 0:4 в ЛЕ? Стартовые составы на матч Динамо – Полесье
Последний поединок тура
Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол
В столице вторая команда УПЛ (29 очков) встретится с четвертой (22 балла). В официальных играх соперники пересекались всего дважды. В прошлом сезоне "волки" выиграли в Житомире 3:2, но в Киеве "Динамо" взяло реванш (3:0).
Александр Шовковский и Имад Ашур определились со стартовыми составами на очное противостояние.
Хозяева все еще не могут рассчитывать на Александра Пихаленка и Владимира Шепелева. В лазарете "стаи" находится только Даниил Бескоровайный.
Матч начнется в 18.00. UA-футбол проведет
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