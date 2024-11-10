Будет ли реабилитация после 0:4 в ЛЕ? Стартовые составы на матч Динамо – Полесье

В столице вторая команда УПЛ (29 очков) встретится с четвертой (22 балла). В официальных играх соперники пересекались всего дважды. В прошлом сезоне "волки" выиграли в Житомире 3:2, но в Киеве "Динамо" взяло реванш (3:0).

Александр Шовковский и Имад Ашур определились со стартовыми составами на очное противостояние.

Хозяева все еще не могут рассчитывать на Александра Пихаленка и Владимира Шепелева. В лазарете "стаи" находится только Даниил Бескоровайный.