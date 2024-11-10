  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Будет ли реабилитация после 0:4 в ЛЕ? Стартовые составы на матч Динамо – Полесье
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Будет ли реабилитация после 0:4 в ЛЕ? Стартовые составы на матч Динамо – Полесье

Премьер-лига

Последний поединок тура

Будет ли реабилитация после 0:4 в ЛЕ? Стартовые составы на матч Динамо – Полесье

Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол

Новина українською

В столице вторая команда УПЛ (29 очков) встретится с четвертой (22 балла). В официальных играх соперники пересекались всего дважды. В прошлом сезоне "волки" выиграли в Житомире 3:2, но в Киеве "Динамо" взяло реванш (3:0).

Александр Шовковский и Имад Ашур определились со стартовыми составами на очное противостояние.

Хозяева все еще не могут рассчитывать на Александра Пихаленка и Владимира Шепелева. В лазарете "стаи" находится только Даниил Бескоровайный.

Матч начнется в 18.00. UA-футбол проведет текстовую трансляцию встречи.

По теме
yellow-arrow
Ковалец: Стоит только арбитру свистнуть, как Шапаренко и Бражко начинают апеллировать к нему по той или иной причине
yellow-arrow
Динамо - Полесье: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Украинской Премьер-лиги
yellow-arrow
Это точка. Автогол защитника Зари в матче с Шахтером. Видео гола
Динамо (Киев) Полесье (Житомир)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Динамо, Полісся
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Термит (Київ)
10.11.2024 в 17:36
Попов і Дячук - це дуже добре! Бо тих двох інвалідів Михавко і Біловара - тільки в параолімпійську збірну. Причому Михавко - форвардом. Бо в Динамо не кожен гравець атаки забиває стільки, як він автоголів вже наклепав!
Ответить
0
2
Вернуться к новостям
Комментарии 1
Термит (Київ)
10.11.2024 в 17:36
Попов і Дячук - це дуже добре! Бо тих двох інвалідів Михавко і Біловара - тільки в параолімпійську збірну. Причому Михавко - форвардом. Бо в Динамо не кожен гравець атаки забиває стільки, як він автоголів вже наклепав!
Ответить
0
2

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости