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Первый гол в сезоне. Шахтёр выходит вперёд благодаря голу бразильского нападающего

Премьер-лига

Хорошая атака

Первый гол в сезоне. Шахтёр выходит вперёд благодаря голу бразильского нападающего

Фото пресслужби ФК "Шахтар"

Новина українською

"Шахтёр" в матче с "Зарёй" вышел вперёд.

"Горняки" вошли в штрафную "Зари". Защитники луганского клуба не дали "горнякам" реализовать возможность.

Судаков передал на находившегося на фланге Тобиаса. Бразилец дал длинную передачу на Кевина. Бразильский нападающий забил гол.

Видео гола:

Это первый гол в сезоне для Кевина.

Текстовую трансляцию читайте на нашем сайте.

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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Владислав Прийменко
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