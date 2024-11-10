Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Первый гол в сезоне. Шахтёр выходит вперёд благодаря голу бразильского нападающего
Хорошая атака
Фото пресслужби ФК "Шахтар"
"Шахтёр" в матче с "Зарёй" вышел вперёд.
"Горняки" вошли в штрафную "Зари". Защитники луганского клуба не дали "горнякам" реализовать возможность.
Судаков передал на находившегося на фланге Тобиаса. Бразилец дал длинную передачу на Кевина. Бразильский нападающий забил гол.
Видео гола:
Это первый гол в сезоне для Кевина.
Текстовую трансляцию читайте на нашем сайте.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:УПЛ
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Едва не разорвал сетку. Арендованный из Динамо игрок Зари эффектно забил Шахтеру. Видео
- Шахтер – Заря: смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Ассист Лунина, победное шествие Александрии, Забарный проиграл Ярмолюку, ничья Миколенко и фиаско Ман Сити. Главные новости за 9 ноября
- "Арбитры проявили преступную халатность" В Полесье отреагировали на запись из кабины ВАР в матче с Александрией
- Журналист назвал причину развода Андрея Пятова со своей женой
- "Новая звезда украинского шансона." Поворознюк стал продюсером украинской певицы. ВИДЕО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
5 000 грн