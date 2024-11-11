Исторический Кампос, монументальный Паламарчук, резкий Кевин и опытный Ярмоленко. Символическая сборная 13-го тура УПЛ

Украинские команды отыграли последний тур перед международной паузой. Старт 13-го тура родной УПЛ ознаменовался первой победой Юрия Максимова после возвращения на пост главного тренера полтавской "Ворсклы" и битвой аутсайдеров: "Ингульца" и "Левого Берега".

К тому же, в минувший уик-энд свой первый выездной триумф в этой кампании отпраздновала киевская "Оболонь", которая минимально обыграла черкасский ЛНЗ. Не обошелся очередной тур украинского первенства и без сенсаций. Конечно, речь идет о победе "Вереса" над "Рухом".

Свой статус-кво также доказали и лидеры. Прежде всего, здесь стоит отметить "Александрию" Ротаня и "Шахтер" Пушича. А апофеозом стал заключительный и центральный поединок выходных между киевским "Динамо" и житомирским "Полесьем", победителем из которого вышли именно киевляне. Благодаря этому результату, столичный коллектив вернул себе лидерство в таблице.

Поэтому, исходя из результатов и индивидуальных показателей, в символическую сборную 13-го тура УПЛ сезона 2024/25 вошли следующие футболисты:

Вратарь: Максим Механив ("Левый Берег")

"Ингулец" в этом туре провел однозначно свой лучший по наполнению игры поединок в текущем сезоне. И только благодаря стражу ворот "аистов" он не закончился победой для команды Василия Кобина. Механив в буквальном смысле тащил все, что летело! Киевляне должны поставить монумент своему вратарю - если бы не он, команда Виталия Первака была бы не то, что в "стыках", а давно упала бы в зону вылета... Фиксируем в протоколе очередной невероятный перформанс Максима.

Правый защитник: Винисиус Тобиас ("Шахтер")

Бразилец откровенно плохо сыграл в эпизоде с пропущенным голом. Впрочем, с течением времени фулбек "горняков" исправился сполна. Тобиас отлично подключался к атакам и добавлял креатива впереди. Что и закономерно вылилось в его ассист на гол Кевину, который и вывел донецкую команду вперед в противостоянии с "Зарей".

Центральный защитник: Семен Вовченко ("Верес")

Без "оверперформансов", но добротная и солидная игра от Семена. А что еще надо от центрбека? Тем более, когда твоя команда одержала очень важную, и при этом "сухую" победу. Более того, в игре против фаворита. По сути и по факту Вовченко стал один из главных героев триумфа над "Рухом".

Центральный защитник: Мигель Кампос ("Александрия")

Хет-трик защитника - само по себе уникальное и историческое достижение. Последний раз подобное на полях украинского чемпионата случалось еще в прошлом тысячелетии. Если точнее, в 1998-м году три забивал защитник "Шахтера" Сергей Попов. В матче против львовских "Карпат" португалец сначала отличился с игры, а затем дважды спокойно реализовал пенальти. К тому же, центрбек "горожан" уверенно выглядел при обороне собственных ворот и помог своей команде не пропустить от "львов".

Левый защитник: Александр Мартынюк ("Александрия")

Следующим идет напарник Кампоса по защите. Мартынюк отыграл поединок против подопечных Владислава Лупашко от свистка до свистка. Александр успевал и у своих, и у чужих ворот. При этом левый фулбек был эффективным в обеих стадиях игры: атакующей и защитной.

Центральный полузащитник: Александр Яцык ("Заря")

В матче против "Шахтера" Яцык больше тяготел к позиции плеймейкера, хотя и номинально действовал как центральный хавбек. В итоге, команда Александра уступила "горнякам". Однако, именно его гол в конце первого тайма размочил счет в той встрече и дал надежду подопечным Младена Бартуловича на положительный результат. В частности, в эпизоде со взятием ворот 21-летний воспитанник "Динамо" совершил шикарный сольный проход и прошил Ризныка.

Центральный полузащитник: Артем Бондаренко ("Шахтер")

Еще один участник поединка "Шахтер" - "Заря". Бондаренко выполнил огромный объем беговой и физической работы в центре поля в игре с луганчанами. И что самое главное, Артем сам заработал и реализовал пенальти, который в итоге перевернул поединок и позволил "горнякам" вернуться в игру.

Левый полузащитник: Кевин ("Шахтер")

Следующим идет партнер Бондаренко по полузащите. Бразильский вингер вплоть до замены в самой концовке матча с командой Бартуловича разрывал свой фланг и "крутил" позвоночники защитникам "Зари". А его эффектный гол с разворота принес донецкому коллективу победу в сложном поединке.

Правый полузащитник: Виталий Дахновский ("Верес")

Виталий, однозначно, провел свой лучший матч в этом сезоне УПЛ. Дахновский был невероятно активным, что вылилось сразу в "гол+ассист". Результативные действия атакующего игрока "Вереса" еще до экватора первого тайма обеспечили ровенчанам комфортное преимущество.

Форвард: Джованни Боливар ("Колос")

В игре с криворожским "Кривбассом" венесуэльца наконец-то прорвало! Да, по традиции, Джованни на старте встречи с подопечными Юрия Вернидуба запорол несколько полумоментов. Однако, во втором тайме Боливар исправился и установил паритет на табло. Таким образом, 22-летний нападающий открыл счет своим голам в украинском первенстве и своим точным ударом принес ковалевцам ничью.

Форвард: Андрей Ярмоленко ("Динамо")

Ветеран "бело-синих" вернулся в основу столичной команды и сразу отметился забитым мячом. Да, с пенальти. Но как же хладнокровно ветеран "Динамо" реализовал этот 11-метровый, на классе разведя стража ворот житомирских "волков" и мяч по разным углам. К тому же, этот мяч стал юбилейным для Андрея, а именно 110-м в рамках чемпионата Украины. Поздравляем! Ярмоленко, учитывая колоссальный опыт, только одним своим присутствием на поле ощутимо добавляет партнерам уверенности и спокойствия.

Главный тренер: Руслан Ротань ("Александрия") / Олег Шандрук ("Верес") / Сергей Шищенко ("Оболонь")

Опять в этой категории имеем нескольких кандидатов. Каждый выберет для себя лучшего. Коуч "горожан" мастерски обезвредил набравшие в последнее время форму львовские "Карпаты" и сохранил для своей команды лидирующие позиции. Наставник ровенчан - полностью переиграл визави и своими решением обеспечил победу над фаворитом. А тренер "пивоваров" - нивелировал сильные стороны более статусного оппонента, что вылилось в первый выездной триумф киевлян в этой кампании.

Запасные: Алексей Паламарчук ("Ингулец"), Владислав Дубинчак ("Динамо"), Роман Гончаренко ("Верес"), Игорь Пердута ("Ворскла"), Олег Слободян ("Оболонь"), Виталий Груша ("Оболонь"), Николай Шапаренко ("Динамо"), Яго Сикейра ("Верес"), Владислав Великан ("Колос"), Безерра ("Александрия"), Егор Твердохлеб ("Кривбасс"), Луан ("Верес"), Денис Ндукве ("Ворскла"), Владислав Ванат ("Динамо").