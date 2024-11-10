Это точка. Автогол защитника Зари в матче с Шахтером. Видео гола

"Шахтёр" поставил точку в поединке с "Зарёй".

Ризник сделал длинную передачу в штрафную гостей. Мяч принял Зубков и передал на Судакова. Зубков сдвинулся на фланг и выполнил длинную передачу.

Вблизи был защитник "Зари" Джордан, от которого мяч срикошетил в ворота. Автогол и крупная победа "Шахтера".

Видео гола:

Напомним, "Шахтер" сейчас на третьем месте с 26 очками. "Заря" - на 10-м с 15 баллами.