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Это точка. Автогол защитника Зари в матче с Шахтером. Видео гола

Премьер-лига
Обновлено

Обидно, но это гол

Это точка. Автогол защитника Зари в матче с Шахтером. Видео гола

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

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"Шахтёр" поставил точку в поединке с "Зарёй".

Ризник сделал длинную передачу в штрафную гостей. Мяч принял Зубков и передал на Судакова. Зубков сдвинулся на фланг и выполнил длинную передачу.

Вблизи был защитник "Зари" Джордан, от которого мяч срикошетил в ворота. Автогол и крупная победа "Шахтера".

Видео гола:

Напомним, "Шахтер" сейчас на третьем месте с 26 очками. "Заря" - на 10-м с 15 баллами.

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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Владислав Прийменко
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