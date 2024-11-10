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Это точка. Автогол защитника Зари в матче с Шахтером. Видео гола
Обидно, но это гол
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
"Шахтёр" поставил точку в поединке с "Зарёй".
Ризник сделал длинную передачу в штрафную гостей. Мяч принял Зубков и передал на Судакова. Зубков сдвинулся на фланг и выполнил длинную передачу.
Вблизи был защитник "Зари" Джордан, от которого мяч срикошетил в ворота. Автогол и крупная победа "Шахтера".
Видео гола:
Напомним, "Шахтер" сейчас на третьем месте с 26 очками. "Заря" - на 10-м с 15 баллами.
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Источник:УПЛ
Опубликовал: Владислав Прийменко
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