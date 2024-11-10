Дахновский - после победы над Рухом: У нас был план на игру - и мы его использовали

Полузащитник "Вереса" Виталий Дахновский оценил победу над "Рухом" (2:0) в 13-м туре УПЛ. Игрок забил гол и отдал ассист.

- Мы хорошо подготовились к "Руху" и использовали почти все свои моменты. У нас был план на игру - и мы его использовали. Затем при счете 2:0 мы выбегали в атаки, у меня была хорошая возможность, еще одна возможность была, мы просто их не реализовали. В 1-м тайме мы сделали себе комфортный результат и на 2-й тайм - нельзя сказать, что мы вышли доигрывать. Мы знали, что у нас еще будут возможности и будут контратаки, но "Рух" просто катался мяч, да и все, мы им ничего не дали создать.

- Немножко удалось подслушать: общался ты с Олегом Шандруком по поводу того, как играть против Слюбыка. Где-то не удалось расслышать - о чем говорили с тренером во время 1-го тайма?

- Там были такие моменты, что нужно было, типа... У них Сыч очень высоко поднимается, и мне не было смысла садиться пятым. Он мне сказал, чтобы я закрывал Слюбыка, когда на него идет передача. Это все рабочие моменты.

- Казалось, что вы где-то не только работали на тренировках в плане физической подготовки - очень морально команда сегодня была подготовлена, сработали, как единое целое.

- Я вам скажу честно: у нас вообще команда именно в плане коллектива очень сильная. Если, возможно, не было у нас на каждом матче такой поддержки, особенно от Богдана Когута, капитана команды. Хотя он сейчас не играет, но он всегда нас поддерживает и заряжает - это дает уверенность всей команде.

- Насколько важно играть при полных трибунах? Эти эмоции, наверное, окрыляют?

- На самом деле да. Мы нашим болельщикам, можно так сказать, должны много долгов, потому что мы уже много матчей дома не могли выиграть именно в чемпионате. Надеемся, сегодняшняя первая победа над "Рухом" даст нам уверенности, и мы будем дома больше выигрывать.