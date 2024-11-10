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Ковалец: Стоит только арбитру свистнуть, как Шапаренко и Бражко начинают апеллировать к нему по той или иной причине

Премьер-лига

При Лобановском было по-другому

Ковалец: Стоит только арбитру свистнуть, как Шапаренко и Бражко начинают апеллировать к нему по той или иной причине

Новина українською

Бывший игрок "Динамо", а ныне главный тренер "Подолья" Сергей Ковалец оценил, насколько важным и влиятельным является для киевской команды Андрей Ярмоленко.

- Стоило оказаться вне игры опытному ветерану Андрею Ярмоленко, как оказалось, что настоящего вожака и лидера, который мог бы повести за собой партнеров по команде, "Динамо" сейчас явно не хватает. Как думаете, в этом также можно видеть проблему?

- Вы правильно сказали: Ярмоленко - опытный игрок, и он мог бы внести солидность и спокойствие в организацию игры команды. Однако он травмирован и лидерские функции должны на себя брать другие футболисты. В разговорах много себе позволяют и Шапаренко, и Бражко. Стоит только арбитру свистнуть, как они начинают апеллировать к нему по той или иной причине. А нужно играть в футбол, отбирать мячи, бороться. В этом плане вспоминается период моей карьеры футболиста: в "Динамо" времен Валерия Лобановского подобного никогда не было бы. Стоило игроку что-то сказать арбитру, как он после этого не играл бы.

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Андрей Ярмоленко Сергей Ковалец Динамо (Киев)
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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Виктор Иванчук
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