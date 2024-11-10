УПЛ. Динамо - Полесье 2:1. СаШо возвращает столице лидерство

Центральный и заключительный поединок 13-го тура родной УПЛ. И должны констатировать, что в целом в контексте интриги как такового противостояния, к сожалению, не получилось. "Динамо" доказало свой статус-кво на классе.

Стартовали хозяева не лучшим образом. До экватора первого тайма ощутимо активнее были "волки". Житомиряне больше контролировали мяч, действовали первым номером и пытались комбинировать. Однако, подавляющее большинство атак подопечных Имада Ашура банально разбивалось о защитные ряды киевлян, не доходя до акцентированных ударов.

"Полесье" давило, но счет первым открыло именно "Динамо". Качественная вертикальная атака, ассист Шапаренко и точное завершение от Ваната.

После этого уже "бело-синие" завладели инициативой и очень быстро даже удвоили преимущество в счете. Тымчик с левого фланга попал в руку Смолякову, а Романов пошел просматривать повтор на VAR и указал на точку.

Выполнять 11-метровый взялся ветеран Ярмоленко, перевесив авторитетом Шапаренко. Опытный вингер спокойно развел голкипера и мяч по разным углам. На секунду, этот мяч стал уже 110-м для легенды столичного коллектива в рамках чемпионата Украины. Заметно было, как Шовковский выдохнул в этот момент - словно гора упала с плеч наставника киевлян.

Статистически "Полесье" больше делало подходов к вражеским воротам и чаще пробивало. Впрочем, это преимущество было достаточно фиктивным. Поскольку качественной конвертации оно не имело - счет на табло. Если с возвращением Попова "Динамо" стало заметно организованнее действовать в защите, то дилемма житомирян с принятием решений и креативом осталась. По факту и по сути только стерильное владение.

Проблем Имаду Ашуру и так хватало с головой. Так еще и перед самым перерывом "разрядить" обстановку окончательно решил и самоликвидировался Михайличенко. "Степпинг" против Буяльского, красная карточка и "до свидания". Объективно, это были похороны интриги в этом противостоянии. Откровенно халатная игра фулбека "волков" - Богдан за буквально несколько минут до этого уже заработал "горчичник". Что-то в микроклимате "Полесья" точно не так...

Как бы это ни звучало, однако вторая половина встречи была чистой формальностью. Гости окончательно опустили руки и сникли. Ну слишком тяжело им было в меньшинстве, что выливалось в большое количество невынужденных фолов. В свою очередь, "Динамо" никуда не спешило, да и куда, и зачем..? СаШо уже спокойно проводил ротацию и давал другим проявить себя.

При этом, не сказать, что команды не боролись. Но, в то же время, это уже больше носило эмоциональный характер. У "волков" просто-напросто сдавали нервы. "Бело-синие" тоже были заведены. То Бражко подбодрит публику, то Ярмоленко постелится в подкате.

В концовке киевляне достаточно грамотно и методично "сушили" темп. Тем не менее, один мяч забить подопечным Ашура все же удалось. Хаосом в штрафной зоне после подачи с углового воспользовался Гуцуляк. Символично, что решающий рикошет пришел от Дячука. Реально, это уже какое-то проклятие защитников "Динамо"... На гол вингера "Полесья" своим точным ударом ответил вышедший на замену Герреро - но не засчитали из-за офсайда.

Статистически не преобладала ни одна из сторон, демонстрируя практически паритет по всем показателям. Однако, по общему классу и хладнокровию были впереди хозяева. За что абсолютно закономерно и были вознаграждены тремя зачетными баллами.

Эта победа позволила динамовцам вернуться на лидирующую позицию в турнирной таблице. Что касается "Полесья", то подопечные Ашура все еще в топ-4, но "Кривбасс" наступает на пятки. Что-то нужно изменить и переосмыслить житомирянам. Иначе эта "стерильность" и блеклость будет только набирать обороты.

Фото: Алина Ерофеева, UA-Футбол

13-й тур УПЛ сезона 2024/25

Воскресенье, 10-е ноября

Киев. Стадион "Динамо" имени Валерия Лобановского

Голы: Ванат 22, Ярмоленко 27 (пенальти) - Гуцуляк 86

Незасчитанный гол: Герреро 90 (офсайд)

"Динамо": Бущан, Дячук, Попов, Дубинчак, Бражко, Кабаев, Тымчик (Караваев 88), Кабаев (Волошин 64), Ярмоленко (Михавко 88), Шапаренко (Рубчинский 64), Ванат (Герреро 64).

Запасные Динамо: Нещерет, Моргун, Вивчаренко, Волошин, Рубчинский, Андриевский, Караваев, Малыш, Михавко, Герреро, Биловар, Брагару.

Главный тренер: Александр Шовковский.

"Полесье": Волынец, Сарапий, Виале, Михайличенко, Смоляков, Бабенко, Леднев (Венделл 61), Мельниченко (Крушинский 61), Гуцуляк, Назаренко (Мустафаев 79), Луифер (Тейлор 46).

Запасные: Кудрик, Венделл, Бристрич, Шастал, Таллес, Мустафаев, Крушинский, Кушниренко, Тейлор, Майсурадзе, Улиганец, Матич.

Главный тренер: Имад Ашур.

Предупреждения: Михайличенко 39, 45+1, Смоляков 45+1, Попов 66, Тейлор 82, Назаренко 90+2.

Удаление: Михайличенко 45+1.

Арбитр: Романов Виталий.