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УПЛ. Динамо - Полесье 2:1. СаШо возвращает столице лидерство

Премьер-лига
Обновлено

"Волки" покусали сами себя

УПЛ. Динамо - Полесье 2:1. СаШо возвращает столице лидерство

Фото: Аліна Єрофеєва, UA-Футбол

Владислав Личик Автор UA-Футбол
Новина українською

Центральный и заключительный поединок 13-го тура родной УПЛ. И должны констатировать, что в целом в контексте интриги как такового противостояния, к сожалению, не получилось. "Динамо" доказало свой статус-кво на классе.

Стартовали хозяева не лучшим образом. До экватора первого тайма ощутимо активнее были "волки". Житомиряне больше контролировали мяч, действовали первым номером и пытались комбинировать. Однако, подавляющее большинство атак подопечных Имада Ашура банально разбивалось о защитные ряды киевлян, не доходя до акцентированных ударов.

"Полесье" давило, но счет первым открыло именно "Динамо". Качественная вертикальная атака, ассист Шапаренко и точное завершение от Ваната.

УПЛ. Динамо - Полесье 2:1. СаШо возвращает столице лидерство - изображение 1

После этого уже "бело-синие" завладели инициативой и очень быстро даже удвоили преимущество в счете. Тымчик с левого фланга попал в руку Смолякову, а Романов пошел просматривать повтор на VAR и указал на точку.

Выполнять 11-метровый взялся ветеран Ярмоленко, перевесив авторитетом Шапаренко. Опытный вингер спокойно развел голкипера и мяч по разным углам. На секунду, этот мяч стал уже 110-м для легенды столичного коллектива в рамках чемпионата Украины. Заметно было, как Шовковский выдохнул в этот момент - словно гора упала с плеч наставника киевлян.

УПЛ. Динамо - Полесье 2:1. СаШо возвращает столице лидерство - изображение 2

Статистически "Полесье" больше делало подходов к вражеским воротам и чаще пробивало. Впрочем, это преимущество было достаточно фиктивным. Поскольку качественной конвертации оно не имело - счет на табло. Если с возвращением Попова "Динамо" стало заметно организованнее действовать в защите, то дилемма житомирян с принятием решений и креативом осталась. По факту и по сути только стерильное владение.

Проблем Имаду Ашуру и так хватало с головой. Так еще и перед самым перерывом "разрядить" обстановку окончательно решил и самоликвидировался Михайличенко. "Степпинг" против Буяльского, красная карточка и "до свидания". Объективно, это были похороны интриги в этом противостоянии. Откровенно халатная игра фулбека "волков" - Богдан за буквально несколько минут до этого уже заработал "горчичник". Что-то в микроклимате "Полесья" точно не так...

УПЛ. Динамо - Полесье 2:1. СаШо возвращает столице лидерство - изображение 3

Как бы это ни звучало, однако вторая половина встречи была чистой формальностью. Гости окончательно опустили руки и сникли. Ну слишком тяжело им было в меньшинстве, что выливалось в большое количество невынужденных фолов. В свою очередь, "Динамо" никуда не спешило, да и куда, и зачем..? СаШо уже спокойно проводил ротацию и давал другим проявить себя.

При этом, не сказать, что команды не боролись. Но, в то же время, это уже больше носило эмоциональный характер. У "волков" просто-напросто сдавали нервы. "Бело-синие" тоже были заведены. То Бражко подбодрит публику, то Ярмоленко постелится в подкате.

УПЛ. Динамо - Полесье 2:1. СаШо возвращает столице лидерство - изображение 4

В концовке киевляне достаточно грамотно и методично "сушили" темп. Тем не менее, один мяч забить подопечным Ашура все же удалось. Хаосом в штрафной зоне после подачи с углового воспользовался Гуцуляк. Символично, что решающий рикошет пришел от Дячука. Реально, это уже какое-то проклятие защитников "Динамо"... На гол вингера "Полесья" своим точным ударом ответил вышедший на замену Герреро - но не засчитали из-за офсайда.

Статистически не преобладала ни одна из сторон, демонстрируя практически паритет по всем показателям. Однако, по общему классу и хладнокровию были впереди хозяева. За что абсолютно закономерно и были вознаграждены тремя зачетными баллами.

Эта победа позволила динамовцам вернуться на лидирующую позицию в турнирной таблице. Что касается "Полесья", то подопечные Ашура все еще в топ-4, но "Кривбасс" наступает на пятки. Что-то нужно изменить и переосмыслить житомирянам. Иначе эта "стерильность" и блеклость будет только набирать обороты.

Фото: Алина Ерофеева, UA-Футбол

13-й тур УПЛ сезона 2024/25

Воскресенье, 10-е ноября

Киев. Стадион "Динамо" имени Валерия Лобановского

Динамо "Динамо" - "Полесье" Полісся 2:1

Голы: Ванат 22, Ярмоленко 27 (пенальти) - Гуцуляк 86

Незасчитанный гол: Герреро 90 (офсайд)

"Динамо": Бущан, Дячук, Попов, Дубинчак, Бражко, Кабаев, Тымчик (Караваев 88), Кабаев (Волошин 64), Ярмоленко (Михавко 88), Шапаренко (Рубчинский 64), Ванат (Герреро 64).

Запасные Динамо: Нещерет, Моргун, Вивчаренко, Волошин, Рубчинский, Андриевский, Караваев, Малыш, Михавко, Герреро, Биловар, Брагару.

Главный тренер: Александр Шовковский.

"Полесье": Волынец, Сарапий, Виале, Михайличенко, Смоляков, Бабенко, Леднев (Венделл 61), Мельниченко (Крушинский 61), Гуцуляк, Назаренко (Мустафаев 79), Луифер (Тейлор 46).

Запасные: Кудрик, Венделл, Бристрич, Шастал, Таллес, Мустафаев, Крушинский, Кушниренко, Тейлор, Майсурадзе, Улиганец, Матич.

Главный тренер: Имад Ашур.

Предупреждения: Михайличенко 39, 45+1, Смоляков 45+1, Попов 66, Тейлор 82, Назаренко 90+2.

Удаление: Михайличенко 45+1.

Арбитр: Романов Виталий.

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1 голосов
Комментарии
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Море23 (Одесса)
10.11.2024 в 21:15
Вместо медалий динамо пора вешать на шею золотой свисток . Шевченко в ффу поэтому так и пытались скинуть прошлого президента ффу потому что был нейтральный
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Комментарии 50
Море23 (Одесса)
10.11.2024 в 21:15
Вместо медалий динамо пора вешать на шею золотой свисток . Шевченко в ффу поэтому так и пытались скинуть прошлого президента ффу потому что был нейтральный
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0
4
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
10.11.2024 в 21:10
Ридання Сектарівців - це те, що можна слухати вічно, з радістю і насолодою ))
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3
0
Матч Футболович
10.11.2024 в 21:09
Дырявые без карманных судей все показывают в Европе. В Украине в этом сезоне видимо дно пробашляло чемпионство, каждый матч пенальти + красная сопернику, тянут за уши и так будут весь чемпионат тчнуть. Дале если дырявые не едут их судьи занесут на пьедестал… что в первый раз чтоли?!? Компьютерные голы рисовали, что им точки свистеть каждый матч и удалять соперников. Смешные. Ференцварош все это дырявое шапито на пропеллере прокрутил… 4 раза)))
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1
6
хмельничанин (Хмельницкий)
10.11.2024 в 21:20
То есть вы предлагаете внести новые правила в футболе, а именно: соперникам "динамо" показывать красные карточки нельзя ни при каких обстоятельствах и пенальти в их ворота ставить тоже нельзя, даже, если в штрафной явное нарушение.
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2
0
avatar
Виталик 10102 (Киев)
10.11.2024 в 21:00
А чого таблиця не змінюється ? На цьому сайті є адмін ?
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3
0
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
10.11.2024 в 21:22
Горюють, то й рука не піднімається поставити Динамо на перше місце))
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0
0
avatar
Spokoyno (Київ)
10.11.2024 в 20:42
Ну що можна написати ексПЕРДам, які тут розповідають кому куди бігти Вам за руським коритом А ДК грало 23 матч у міру своїх можливостей! Бо з цією логістикою та кількістю матчів багато динамівців мабуть марять зимовою відпусткою! А тут 2:0 і суперник в меншості чого метушитися!
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2
0
avatar
Американец 2000 (Харьков)
10.11.2024 в 20:38
А почему судья так мало удалил игроков Полесья ??? И пенальти только один дал ??? Непорядок )))))
sticker
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3
3
avatar
walkacom (Киев)
10.11.2024 в 20:39
Обтекай переживешь
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3
LEVgcUqs (Чернігів)
10.11.2024 в 20:30
"У другому таймі Динамо нікуди не поспішало. Тай куди і навіщо ?" Ох і аналіз матчу. До відома В.Личика,у Європі так не грають. Це дуже показово зробив Ференцварош, оцим кому нікуди поспішати. А просто Динамо не може. Така недолуга тактика гри Шовковського.Віддати ініціативу і вибігати в контратаки, а не завжди виходить.В контратаках потрібно обігрівати когось, а в Динамо ніхто не може обіграти. Їх так Шовковський не навчає. А в Європі від такого футболу "0". Та мабуть скоро і в УПЛ те буде.
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воха73 (киев)
10.11.2024 в 20:22
Виграли, й добре.. даунбасівскі ідіоти - пішли в сраку!
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Gudvin85 (Киев)
10.11.2024 в 20:30
А вдруг они и правда все решат пойти в твою сраку?
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0
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воха73 (киев)
10.11.2024 в 20:43
к, тебе, вже прийшли..
 
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Gudvin85 (Киев)
10.11.2024 в 21:02
Нет, я не такой гостеприимный, как ты: приглашения не даю
 
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LEVgcUqs (Чернігів)
10.11.2024 в 20:17
Шовковський з такою тактикою гри ні про яку Європу годі і мріяти. А нового він уже не зробить. Оці паси назад і воротарю вже всіх дістали.Вони спереду уже нікого і не бачать і не шукають, зразу розвертаються і пас воротарю.а воротар у їх б'є вперед.оце така тактика Шовковського. Обороняються всі десять у своїй штрафній, відбивають куди попало, а пас дати вперед то нікому, там нікого нема. І це тактика Шовковського. Тимчик той бігає типу вперед а навіси в нікуди, удари по воротах з 100 відсоткової позиції в нікуди.Зате за голову хватається, для чого? Немає техніки і не добавить я. А ще в збірну кличуть.Отак і збірна тоді грає.
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LEVgcUqs (Чернігів)
10.11.2024 в 20:33
Подобається, це не подобається, вболівальники Динамо, але факти такі і є. І від цього нікуди не подітися.
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1
хмельничанин (Хмельницкий)
10.11.2024 в 20:13
Киевляне во втором тайме вообще дурака валяли. Могли и поплатиться за это, но пронесло. "Полесье" довольно приличная команда, но до уровня "Динамо" явно не дотягивает. Молодцы боролись до конца, даже в меньшинстве при счёте 2-0.
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Spokoyno (Київ)
10.11.2024 в 20:08
Команди різного КЛАСУ! Хоч Динамо після швидких 2:0 майже втратило жагу забити ЩЕ і ЩЕ Авжеж коли в тебе перевага у два м'ячі і "важки ноги" то і намагання досягти більшого не спостерігається! Ну і до єдиного козиря гостей битися-боротися суддя проявляв деяку лояльність! Той же Михайличенко до середини першого тайму повинен був покинути галявину, утім арбітр дозволяв йому грубощі, аж до компенсованого часу. І Віале намагається зупинити контратаку і підсічкою, і захватом та і по суті досяг свого. Рефері проігнорував це, бо бач те атата лише призупинилася.
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5
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Віктор Бокасса (Betwmount)
10.11.2024 в 20:08
Спарка з ОО у грудні багато чого, а може й усе прояснить
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
10.11.2024 в 20:06
Народ добрый, завидую вашему терпению. Откуда у вас столько сил такое смотреть?
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Spokoyno (Київ)
10.11.2024 в 20:09
Бо "паршивеньке", утім СВОЄ!
Ответить
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
10.11.2024 в 20:22
 
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Віктор Бокасса (Betwmount)
10.11.2024 в 20:21
Ну то дивись виключно АПЛ, естет
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
10.11.2024 в 20:23
Виктор Иванович, а с чего Вы взяли, что я АПЛ смотрю?
 
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Віктор Бокасса (Betwmount)
10.11.2024 в 20:28
А з чого ви вирішили що я, Іванович
 
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
10.11.2024 в 20:35
Так просто, вдруг угадал.))
 
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Bаrcelinius
10.11.2024 в 20:22
Народ у нас добрый и до ужаса терпеливый. И то и другое в данный исторический момент является тяжким грехом и преступлением перед самим собой.
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Віктор Бокасса (Betwmount)
10.11.2024 в 20:06
Нормальна гра, Полісся вистачило на 20 хвилин. Гуцуляк та Назаренко ще не дотягують до рівня збірної
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Gudvin85 (Киев)
10.11.2024 в 20:07
Пенальти и удаления не заметил?
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Serhio79 (Kyiv)
10.11.2024 в 20:09
Там все по ділу, і обидві жовті , і пенальті
 
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Віктор Бокасса (Betwmount)
10.11.2024 в 20:09
У смислі, який пенальті?
 
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Gudvin85 (Киев)
10.11.2024 в 20:17
Ты же смотрел, даже характеристики игрокам дал? "...Полісся вистачило на 20 хвилин". Понятно все с твоей объективностью
 
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Віктор Бокасса (Betwmount)
10.11.2024 в 20:22
Полісся б у єврокубках з такими грубощами догравав би у 8х
 
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Gudvin85 (Киев)
10.11.2024 в 20:32
А пока только Пенальтинамо в еврокубках не любят и удаляют, да?
 
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Gudvin85 (Киев)
10.11.2024 в 20:06
Пенальтинамо со скрипом выигрывает даже в большинстве
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LEVgcUqs (Чернігів)
10.11.2024 в 20:04
Ох і гра . Динамо дно. Полісся показало, як потрібно грати вдесятьох проти одинадцяти . От так потрібно було грати проти Ференцвароша.2-0 і вальяжна, ходяча гра, пішки ходять майстри сра...ні. Недаром у Європі всім програють. Ні один гравець в один на один не може обіграти нікого. Одні паси в основному нікуди, а тому в Європі і ні одного голу не забили і не заб'ють. Ванату грати тільки проти Інгульця і Оболоні.Гол забив випадковий. Ні разу м'яч не затримався у нього як у нападаючого. Пасує аби куди .пам'яткою, не дивиться тільки від м'яча звільнитися.А хто ж забивати буде. А захист.....
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жека-киев (биг виладж)
10.11.2024 в 20:02
Динамо ледве ноги тягло. Від матчів з Рейнджерс від команди лишилась бліда тінь, Повезло, з суперником. І Ашуром. Такий бюджет і склад перетворити в бєйбегі.. ну то проблеми Буткевича. Динамо, треба шось з логістики вирішувати.
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2
Термит (Київ)
10.11.2024 в 20:06
Був варіант - Кишинів, 8 годин всього з Києва на автобусі, стадіон був би заповнений на 100%, так ні - побрезгували...
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Spokoyno (Київ)
10.11.2024 в 20:33
Знову просер менеджменту Динамо Кортіло, як Шахтарю, на багатеньких німцях підзаробити А ті "вередливі" таки... дивитися середнячка у ЛЄ не бажають Тому велики плани перетворилися у маленький пшик!
 
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1
tolina-ystas (Краматорск)
10.11.2024 в 19:57
Получен полный комплект судейских услуг.
Ответить
5
8
Віктор Бокасса (Betwmount)
10.11.2024 в 20:05
Ага, коли гол Герреро не зарахував
Ответить
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3
Serhio79 (Kyiv)
10.11.2024 в 20:08
Там таки офсайд був на півметра
 
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Віктор Бокасса (Betwmount)
10.11.2024 в 20:10
Макс см 5
 
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Spokoyno (Київ)
10.11.2024 в 20:15
Та сліпиш випадково сюди потрапив. То він про Шахтар таке надряпав
 
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Serhio79 (Kyiv)
10.11.2024 в 20:07
А що не так? Перша жовта Михайличенка - за сукупністю фолів (щонайменше трифІ за перші 30 хвилин), друга жовта - теж, наступив на ногу супернику на швидкості.Пенальті - теж питань не масу, рука виставлена, збільшується об'єм тіла, м'яч від дотику до неї змінив тоаекторію
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Gudvin85 (Киев)
10.11.2024 в 20:09
Если сразу посадить игроков на карточки, то глядишь кого-то можно и удалить, было бы желание
 
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Віктор Бокасса (Betwmount)
10.11.2024 в 20:11
Тим більше якщо Полісся грало грубо
 
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Gudvin85 (Киев)
10.11.2024 в 20:19
Конечно грубо, с Пенальтинамо все грубо играют и поэтому их либо удаляют, либо пенальти рисуют. 5:1 по карточкам в пользу Пенальтинамо. Ничего нового
 
1
4
Віктор Бокасса (Betwmount)
10.11.2024 в 20:24
Він мав на увазі красиве падіння Бондаренка
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3
0
воха73 (киев)
10.11.2024 в 20:30
ви, вже давно, прислуговуюте...
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