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Защитник Шахтера Кевин: Встречаемся с качественными командами и это помогает нам становиться лучше.
Автор второго гола Шахтера пообщался с корреспондентами УПЛ ТВ
Фото пресслужби ФК "Шахтар"
Автор второго гола "Шахтера" Кевин дал интервью корреспондентам УПЛ ТВ.
Кевин, сегодня по ощущениям, у вас больше всего обыгрышей, кроссов?
Я в первую очередь хотел подчеркнуть, что игра действительно удалась именно в командном рисунке, мы выложились сполна на поле, и я действительно рад, что мы смогли уйти на международную паузу, победив именно в сегодняшнем матче.
Слишком скромный ответ. Нужно вернуться к первому вопросу (со смехом)...
(улыбаясь) Безусловно нужно всегда работать и я считаю, что мы все много работаем, и я, в том числе. На тренировках всегда акцентирую на своих сильных сторонах, которыми, по моему мнению, собственно является дриблинг и умение обводить соперников.
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Меня вы тоже дважды обвели, хорошо отходите от вопросов. Скажите, пожалуйста, это празднование. Сколько нужно времени, чтобы запомнить все движения пальцами?
На самом деле я не скажу, что это домашняя заготовка, это были эмоции, это все было в движении. Действительно, рад был отличиться и перевернуть ход игры в нашу пользу. Могу заверить, что это было на эмоциях.
Защитники "Зари" создали сложности именно для вас сегодня?
Безусловно. Против них сегодня было довольно сложно выступать, однако, я считаю, в нашем чемпионате я считаю что мы действительно встречаемся с качественными командами и это помогает нам становиться лучше.
Кевин забил второй гол "Шахтера" в ворота "Зари". Видео гола смотрите на нашем сайте.
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