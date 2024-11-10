4-й гол в последних четырех матчах. Ванат забил в ворота Полесья, а Ярмоленко удвоил преимущество

В середине первого тайма нападающий "Динамо" сделал счет 1:0. Это его 6-й гол в 10-м поединке УПЛ 2024/25. В последних четырех встречах форвард оформил пять результативных действий.

Николай Шапаренко отдал голевую передачу в этом эпизоде. Это уже 6-й ассист полузащитника в 9-й игре чемпионата.

Через считанные минуты Андрей Ярмоленко реализовал пенальти. Нападающий забил 3-й мяч в текущем первенстве.

Добавим, что накануне очного матча обе команды входили в топ-3 участников УПЛ с лучшей обороной (по 8 пропущенных).