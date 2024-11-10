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4-й гол в последних четырех матчах. Ванат забил в ворота Полесья, а Ярмоленко удвоил преимущество
Столичный клуб впереди
Фото: Михайло Лозовий, UA-Футбол
В середине первого тайма нападающий "Динамо" сделал счет 1:0. Это его 6-й гол в 10-м поединке УПЛ 2024/25. В последних четырех встречах форвард оформил пять результативных действий.
Николай Шапаренко отдал голевую передачу в этом эпизоде. Это уже 6-й ассист полузащитника в 9-й игре чемпионата.
Через считанные минуты Андрей Ярмоленко реализовал пенальти. Нападающий забил 3-й мяч в текущем первенстве.
Добавим, что накануне очного матча обе команды входили в топ-3 участников УПЛ с лучшей обороной (по 8 пропущенных).
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