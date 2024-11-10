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Шандрук: Наша игра вселяет надежду

Премьер-лига

Верес не проигрывает 8 матчей подряд

Шандрук: Наша игра вселяет надежду

Фото: НК "Верес"

Новина українською

Исполняющий обязанности главного тренера "Вереса" Олег Шандрук подытожил победу над "Рухом" (2:0) в рамках 13-го тура УПЛ.

"Эмоции - положительные. Мы сегодня победили. Благодаря чему? Благодаря дисциплине! Прежде всего, тактической. И благодаря желанию и страсти. Чувствовалось с первой и до последней секунды матча, что наши игроки сегодня не отдадут "Руху" даже ничью.

Быстрые мячи всегда придают уверенности. Забили два гола, создали еще как минимум две стопроцентные возможности. Это только придало нам уверенности. И мы в целом очень уверенно первый тайм провели.

Относительно травмированных - вы знаете, что Василий Гакман выбыл на длительный срок. Максим Смиян только возвращается к беговой работе. Евгений Морозко - еще не начинал заниматься беговой работой. Самуэль Нонго сегодня не сыграл, потому что два дня температурил.

Впереди у нас двухнедельная пауза в чемпионате. Дадим ребятам несколько выходных. После этого начнем подготовку к матчу с "Александрией". Лидер чемпионата. Это будет интересное противостояние. Но наша игра вселяет надежду. Будем готовиться по обычному графику. Планируем также провести двустороннюю учебную игру для поддержания тонуса футболистов, привлекая игроков юношеской команды", - сказал Шандрук.

"Верес" и "Рух“ сравнялись по количеству набранных очков - у обоих по 15. Сейчас команды располагаются в середине турнирной таблицы УПЛ.

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Источник:
Верес
Опубликовал: Виктор Иванчук
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