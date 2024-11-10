Бартулович: Такой пенальти… Если бы он был в сторону Шахтера, как вы думаете, поставили бы?

Тренер луганского коллектива Младен Бартулович прокомментировал поражение в матче против "Шахтера" (1:3).

“Благодарю свою команду за желание. Очень хотели набрать зачетные пункты, но проиграли. Понимали, что соперник с первого тайма начинает играть агрессивно. Мы выдержали это давление. А вот в начале второй половины нам не удалось сдержать "Шахтер". Важно было внимательно играть в первые 15 минут. Не удалось. Плюс такой пенальти… Если бы он был в сторону их команды, как думаете, поставили бы этот пенальти? Как результат – наше поражение. "Шахтер" сегодня играл лучше, чем в кубковом поединке. Нам было труднее”.

“Какой у них основной состав? У них 25 равноценных футболистов. Плохие игроки в чемпионате вышли на замену? К примеру, Зубков сборник Украины. В Шахтере хороший ростер и они могут спокойно усиливать игру. Мы понимали, что будет давление как в первом, так и во втором таймах. В перерыве об этом рассказывали тоже. Не выдержали вторую половину. Ее начало. Плюс, повторюсь, пенальти такой…”

“Супряга в Кубке сыграл 60 минут. Потом 20. Сегодня отыграл 10. Есть конкуренция, и мы тренерским составом решаем, кто и сколько будет играть. Пытались усилить игру. Выпустили атакующих игроков. У Мичина была желтая, потому вышел Волошин. Горбач немного подсел и решили выпустить Кирюханцева. Ну а потом второго нападающего. Хотели отыграться. Смотрели их последние встречи. Они из-за плотного графика немного подсаживаются в последние минут пятнадцать. Но забить снова не удалось”, – рассказал тренер.

"Заря" находится на 10-й строчке (15 очков).