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Климчук - о поражении от Вереса: Два гола на старте матча отправили команду в нокдаун

Премьер-лига

Но времени отыграться было достаточно

Климчук - о поражении от Вереса: Два гола на старте матча отправили команду в нокдаун

Фото: Рух

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Нападающий "Руха" Юрий Климчук дал свое объяснение поражению от "Вереса" (0:2) в матче 13-го тура УПЛ.

"Эти два гола на старте матча отправили команду в нокдаун, если проводить аналогию с боксом. Это были болезненные два удара для "Руха". После этого мы пытались перевернуть игру, но, к сожалению, не получилось. "Верес" хорошо играл на результат - соперник сел в защиту и действовал на контратаках.

"Рух" атаковал и боролся за лучший результат, но нам немного не хватило, чтобы сделать это. Хочу поблагодарить ребят за то, что они делали все возможное и боролись до конца. Было видно их желание и похвально, что они старались на поле. Но трудно оправиться и вернуться в игру, когда команда пропускает два гола еще на старте матча", - сказал Климчук.

"Рух" остается с 15-ю зачетными пунктами в турнирной таблице УПЛ. Сейчас команда занимает 10-е место.

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Источник:
Рух
Опубликовал: Виктор Иванчук
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