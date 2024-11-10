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Видео эпизода, за который удалили Михайличенко в конце первого тайма матча с Динамо

Премьер-лига
Обновлено

После двух пропущенных голов волки еще остались в меньшинстве

Видео эпизода, за который удалили Михайличенко в конце первого тайма матча с Динамо

polissyafc.com

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Первая половина встречи сложилась для "Полесья" неудачно. За считанные минуты "стая" дважды достала мяч из ворот, заработав пенальти в свои ворота в одном из эпизодов. Накануне перерыва житомирский клуб остался вдесятером.

Богдан Михайличенко получил вторую желтую карточку и досрочно покинул поле. Защитник нарушил правила против Виталия Буяльского в борьбе за мяч.

Отметим, что в сезоне 2014/15 футболист дважды сыграл в составе киевлян. В рамках УПЛ у него было только одно удаление в кампании 2019/20, когда выступал в "Заре".

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Виталий Буяльский Полесье (Житомир) Богдан Михайличенко
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Источник:
FootballHub
Опубликовал: Александр Симченко
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