Видео эпизода, за который удалили Михайличенко в конце первого тайма матча с Динамо

Первая половина встречи сложилась для "Полесья" неудачно. За считанные минуты "стая" дважды достала мяч из ворот, заработав пенальти в свои ворота в одном из эпизодов. Накануне перерыва житомирский клуб остался вдесятером.

Богдан Михайличенко получил вторую желтую карточку и досрочно покинул поле. Защитник нарушил правила против Виталия Буяльского в борьбе за мяч.

Отметим, что в сезоне 2014/15 футболист дважды сыграл в составе киевлян. В рамках УПЛ у него было только одно удаление в кампании 2019/20, когда выступал в "Заре".