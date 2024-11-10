Войцеховский: Создаем моменты, однако мяч не идет в ворота

Хавбек "Левого Берега" Владислав Войцеховский прокомментировал ничейный результат с "Ингульцом" (0:0) в матче 13-го тура УПЛ.

- Принципиальный матч "за шесть очков" с "Ингульцом" завершился со счетом 0:0. Наверное, не на такой результат надеялись?

- Мы надеялись и настраивались на победу. Очень обидно, что не удалось забить. Создаем моменты, однако мяч не идет в ворота. Будем продолжать работать над этим компонентом. Возможно, нас преследует какой-то нефарт. Однако, считаю, когда мы забьем - нас должно прорвать.

- Было ли ощутимым отсутствие Руслана Дедуха, который пропускал матч с "Ингульцом" из-за дисквалификации?

- Для нас ощущается отсутствие каждого игрока. В этом матче вместо Руслана вышел Сергей Косовский, который, считаю, достойно вошел в игру и продемонстрировал свои лучшие качества.

- Далее нас ожидает пауза на матчи сборных. Это возможность перезагрузиться и войти в заключительный отрезок года сверхмотивированными?

- Конечно. Нам уже некуда отступать. Нужно не только набирать ничьи, а радовать своих болельщиков победами.