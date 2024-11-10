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Войцеховский: Создаем моменты, однако мяч не идет в ворота
Левому Берегу, конечно, тяжело
Фото: Лівий Берег
Хавбек "Левого Берега" Владислав Войцеховский прокомментировал ничейный результат с "Ингульцом" (0:0) в матче 13-го тура УПЛ.
- Принципиальный матч "за шесть очков" с "Ингульцом" завершился со счетом 0:0. Наверное, не на такой результат надеялись?
- Мы надеялись и настраивались на победу. Очень обидно, что не удалось забить. Создаем моменты, однако мяч не идет в ворота. Будем продолжать работать над этим компонентом. Возможно, нас преследует какой-то нефарт. Однако, считаю, когда мы забьем - нас должно прорвать.
- Было ли ощутимым отсутствие Руслана Дедуха, который пропускал матч с "Ингульцом" из-за дисквалификации?
- Для нас ощущается отсутствие каждого игрока. В этом матче вместо Руслана вышел Сергей Косовский, который, считаю, достойно вошел в игру и продемонстрировал свои лучшие качества.
- Далее нас ожидает пауза на матчи сборных. Это возможность перезагрузиться и войти в заключительный отрезок года сверхмотивированными?
- Конечно. Нам уже некуда отступать. Нужно не только набирать ничьи, а радовать своих болельщиков победами.
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