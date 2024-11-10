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Победителя определило пенальти. Динамо – Полесье 2:1. Обзор матча и видео голов
Киевляне продолжают возглавлять таблицу
Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол
Удар с 11-метровой отметки в первом тайме оказался ключевым. Именно благодаря реализации пенальти столичный клуб оформил викторию. Несмотря на удаление, "волки" смогли сократить отставание в счете и до последнего претендовали на ничью. Кипер "стаи" Евгений Волынец совершил 4 сейва, но гости уступили.
Подопечные Шовковского делят первую строчку с "Александрией" (32 балла). 23 ноября киевляне будут принимать "Черноморец". Житомирский клуб не может победить уже в четырех встречах подряд, но все еще занимает 4 место (22 пункта). В следующем поединке "волки" дома сыграют против "Зари".
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Смотрите обзор матча 13-го тура УПЛ
Киев. Стадион им. Валерия Лобановского
Голы: Ванат, 22, Ярмоленко, 27 (п) – Гуцуляк, 86
Удаление: Михайличенко, 45 (Полесье)
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