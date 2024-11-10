  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Победителя определило пенальти. Динамо – Полесье 2:1. Обзор матча и видео голов
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Победителя определило пенальти. Динамо – Полесье 2:1. Обзор матча и видео голов

Премьер-лига

Киевляне продолжают возглавлять таблицу

Победителя определило пенальти. Динамо – Полесье 2:1. Обзор матча и видео голов

Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол

Новина українською

Удар с 11-метровой отметки в первом тайме оказался ключевым. Именно благодаря реализации пенальти столичный клуб оформил викторию. Несмотря на удаление, "волки" смогли сократить отставание в счете и до последнего претендовали на ничью. Кипер "стаи" Евгений Волынец совершил 4 сейва, но гости уступили.

Подопечные Шовковского делят первую строчку с "Александрией" (32 балла). 23 ноября киевляне будут принимать "Черноморец". Житомирский клуб не может победить уже в четырех встречах подряд, но все еще занимает 4 место (22 пункта). В следующем поединке "волки" дома сыграют против "Зари".

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Смотрите обзор матча 13-го тура УПЛ

Киев. Стадион им. Валерия Лобановского

Динамо – Полесье 2:1

Голы: Ванат, 22, Ярмоленко, 27 (п) – Гуцуляк, 86

Удаление: Михайличенко, 45 (Полесье)

По теме
yellow-arrow
Шовковский: У нас после последней игры было всего два дня. Шапаренко не всегда выполнял план игры
yellow-arrow
Войцеховский: Создаем моменты, однако мяч не идет в ворота
yellow-arrow
УПЛ. Динамо - Полесье 2:1. СаШо возвращает столице лидерство
Динамо (Киев) Полесье (Житомир)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
YouTube-канал Динамо
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости