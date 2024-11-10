Шовковский: У нас после последней игры было всего два дня. Шапаренко не всегда выполнял план игры

Наставник "Динамо" Александр Шовковский прокомментировал победу над "Полесьем".

“Для нас это очень важная победа. Мы прекрасно понимали, что у соперника была неделя для подготовки, а у нас после последней игры было всего два дня. Получили важный результат, учитывая турнирное положение.

Мы предполагали, что за счет свежести "Полесье" предложит нам высокий темп. Нам нужно было его выдержать. Готовились к позиционной обороне с учетом индивидуального мастерства наших игроков. В принципе наш план на первый тайм сработал. Во втором тайме было тяжело, потому что у нас плотный график".